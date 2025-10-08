governo-de-israel-intercepta-e-ataca-nova-flotilha-para-gaza

Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), a flotilha Global Sumud informou na madrugada desta quarta-feira (8/10) que várias de suas embarcações foram atacadas e interceptadas ilegalmente pelo governo de Benjamin Netanyahu.

O ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou as ações na mesma rede social. “Outra tentativa frustrada de romper o bloqueio naval legal e entrar em uma zona de combate. Os navios e os passageiros serão transferidos para um porto israelense”.

Em uma série de postagens no X a Global Sumud afirma que as investidas são ilegais.

“O exército israelense não tem jurisdição legal sobre águas internacionais. Nossa flotilha não representa nenhum perigo. Transportamos ajuda vital no valor de mais de US$ 110 mil em medicamentos, equipamentos respiratórios e suprimentos nutricionais que eram destinados aos hospitais de Gaza”.

De acordo com os relatos, as intervenções ocorreram a aproximadamente 220 quilômetros da costa de Gaza. “Pelo menos dois barcos foram abordados e a maioria das transmissões ao vivo está interrompida. Os militares estão tentando desviar a rota”.

Uma das embarcações, o navio Conscience, transportava mais de 90 pessoas, entre jornalistas médicos e ativistas, quando foi alvo de ataque de um helicóptero militar israelense.

O grupo apelou a todos governos e povos para que “condenem esse crime e exijam a libertação imediata de toda a tripulação sequestrada, bem como o fim do bloqueio ilegal de Israel e do genocídio em curso em Gaza”.