Governo detalha como funcionará a CNH sem autoescola; veja passo a passo

O Ministério dos Transportes divulgou, nesta segunda-feira (13), o passo a passo de como funcionará o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de autoescola. A proposta, que está em fase de consulta pública, tem como objetivo facilitar o acesso à habilitação e reduzir custos para os candidatos.

As sugestões da população podem ser enviadas até o dia 2 de novembro de 2025, por meio da plataforma Participa + Brasil, onde o texto completo da proposta está disponível para consulta.

👤 Requisitos básicos

Para solicitar a CNH, o candidato deverá:

Ter 18 anos ou mais ;

Saber ler e escrever ;

Possuir documento de identidade e CPF.

Quem optar por realizar o curso teórico à distância poderá confirmar a identidade digitalmente, utilizando a conta gov.br.

💻 Abertura do processo

A solicitação poderá ser feita de forma digital, pelo site ou aplicativo do Detran de cada estado — ou presencialmente.

O andamento de todo o processo poderá ser acompanhado pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

📚 Etapa teórica

O curso teórico deixará de ser exclusivo das autoescolas. O candidato não será mais obrigado a cumprir as 45 horas de aula atualmente exigidas.

Ele poderá escolher entre:

Fazer um curso on-line oferecido pelo Ministério dos Transportes;

Estudar em autoescolas tradicionais , de forma presencial ou à distância;

Participar de cursos em escolas públicas de trânsito (como os Detrans) ou outras instituições credenciadas.

Após o curso, o candidato deve realizar a coleta biométrica (foto, digitais e assinatura) no Detran. Esse registro será obrigatório para todas as etapas seguintes.

🧠 Exames e aulas práticas

Os exames psicológicos e de aptidão física continuam obrigatórios e devem ser feitos em clínicas credenciadas pelo Detran.

No entanto, a proposta acaba com a obrigatoriedade das 20 horas mínimas de aulas práticas.

As aulas seguirão sendo oferecidas, mas o candidato poderá escolher um instrutor credenciado ou usar seu próprio veículo, reduzindo custos.

📝 Provas

A prova teórica continuará obrigatória e poderá ser realizada presencialmente ou on-line, dependendo da estrutura do Detran local.

Para ser aprovado, é necessário acertar ao menos 70% das questões.

A prova prática de direção também permanece, sendo aplicada pelo Detran. O candidato inicia com 100 pontos e é aprovado se terminar com pelo menos 90.

Quem for aprovado recebe automaticamente a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano.

💰 Redução de custos

Os valores das taxas continuarão sendo definidos pelos Detrans estaduais, mas, com a maior liberdade de escolha e a possibilidade de estudar de forma independente, o governo estima redução de até 80% no custo total para tirar a CNH.

Fonte: Ministério dos Transportes / Participa + Brasil

✍️ Redigido por ContilNet