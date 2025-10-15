governo-divulga-passo-a-passo-para-emitir-carteira-nacional-docente

Professores de todo o país poderão pedir, a partir desta quinta-feira (16/10), a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). O documento é destinado exclusivamente a professores das redes pública e privada, em todos os níveis da educação básica e superior, e garante descontos em eventos culturais.

Com a CNBD, os docentes terão descontos em teatros, shows e cinemas, além de pagarem 15% a menos no valor de diárias de hotéis associados.

A carteira tem validade de 10 anos. Para ser elegível, é preciso que o professor tenha Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal; e esteja em exercício da atividade docente em instituição de ensino.

Veja o passo a passo divulgado pelo governo: