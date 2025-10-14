14/10/2025
Governo do Acre anuncia construção da Casa da Mulher Brasileira e do Centro de Referência da Mulher Brasileira em Rio Branco

Fortalecendo o acolhimento de mulheres em vulnerabilidade social do Acre, nesta terça-feira, 14, o governador do Acre, Gladson Camelí, assinou a ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Brasileira tipo 2 e do Centro de Referência da Mulher Brasileira, ambos localizados em Rio Branco. As duas unidades irão fortalecer a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

Nesta terça-feira, as autoridades anunciaram a ordem de serviço das duas unidades de acolhimento. Foto: Diego Gurgel/Secom

O Centro de Referência da Mulher Brasileira, que funcionará na Estrada da Floresta, terá como foco o acolhimento humanizado e o atendimento especializado para mulheres em situação de violência de gênero. O espaço oferecerá suporte psicológico, social e jurídico, com atendimento realizado por uma equipe multidisciplinar, além de atuar em parceria com instituições governamentais e não governamentais da rede de proteção, garantindo um atendimento integrado e eficiente.

A Casa da Mulher Brasileira, por sua vez, concentrará em um só local serviços especializados e multidisciplinares, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes, com o objetivo de facilitar o acesso das mulheres aos serviços de proteção, evitar a revitimização e promover autonomia e empoderamento feminino.

Terreno da Casa da Mulher Brasileira de Rio Branco, localizada na Via Verde, próximo à Rodoviária da capital. Foto: Alefson Domingos/Secom

O governador Gladson Camelí, durante o evento, reafirmou o compromisso de sua gestão com a causa das mulheres. “É inadmissível que ainda existam casos de feminicídio em 2025. Estamos unidos para enfrentar esse mal e garantir que nossas mulheres tenham segurança, respeito e oportunidades. A Casa da Mulher Brasileira é uma conquista do povo acreano e um passo importante na construção de um futuro mais justo e igualitário”, afirmou.

“Como homem e aliado, acho inadmissível esses casos de feminicídio e convoco a sociedade para lutar pelo bem-estar e defesa das mulheres”, afirmou Camelí. Foto: Diego Gurgel/Secom

O investimento total nas duas obras é de R$ 6.227.168,00, sendo R$ 4.848.200,35 destinados à construção da Casa da Mulher Brasileira, com R$ 4.663.900,35 provenientes do governo federal e R$ 184.300,00 de contrapartida estadual, e um recurso adicional de R$ 500 mil para equipagem. Já o Centro de Referência da Mulher Brasileira contará com R$ 1.124.241,97 provenientes de emenda parlamentar da vice-governadora Mailza Assis, conquistada à época em que ela atuava como senadora, por meio do Ministério da Defesa e do Programa Calha Norte.

Durante o evento, a vice-governadora Mailza Assis destacou a importância das obras como continuidade de uma política pública que ela mesma ajudou a iniciar no Senado. “É uma grande satisfação acompanhar a realização dessa obra, que nasceu de uma emenda apresentada ainda no meu mandato como senadora. Já entregamos os Centros de Referência em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, e agora Rio Branco recebe mais esse importante equipamento. Isso representa acolhimento, segurança e dignidade para as mulheres acreanas”, afirmou.

“O compromisso do nosso Estado está fortemente voltado na busca de mudar essa realidade que assola o Acre e todo o Brasil”, reafirmou a vice-governadora. Foto: Diego Gurgel/Secom

Para Márdhia El-Shawwa, titular da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), o novo equipamento simboliza um avanço na proteção e na valorização feminina. “Essa assinatura representa um grande passo para o Acre. A Casa e o Centro de Referência vão fortalecer o enfrentamento à violência e garantir mais oportunidades e autonomia às mulheres do nosso estado”, disse.

“É uma alegria para nós, que trabalhamos com políticas públicas, participar dessa assinatura. Isso significa muito para o nosso Estado e para o fortalecimento do enfrentamento contra a violência”, felicitou. Foto: Diego Gurgel/Secom

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, reforçou o compromisso da gestão com a execução das obras e agradeceu o empenho da vice-governadora. “Neste ano, a Secretaria de Obras tem batido recordes de execução. Agradeço à vice-governadora Mailza Assis, que acompanha de perto cada projeto com muita dedicação. A missão da Seop é ajudar as demais secretarias a executarem suas atividades com plenitude”, afirmou.

Ítalo ressaltou: ‘Essas são obras essenciais. Com investimentos como esses, nós transformamos políticas públicas em realidade concreta para as mulheres e meninas acreanas’, completou. Foto: Diego Gurgel/Secom

A secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres, Estela Bezerra, destacou a importância da iniciativa no contexto regional. “O Acre tem uma grande missão: promover igualdade entre homens e mulheres. Essa casa é um símbolo dessa luta. O governo federal e o governo estadual estão de parabéns por priorizar essa política e garantir um espaço de amparo e dignidade para as vítimas”, declarou.

‘O governo federal está comprometido com o Acre na missão de impulsionar e promover igualdade entre homens e mulheres’, assegurou Estela. Foto: Diego Gurgel/Secom

Além de fortalecer a rede de proteção, as obras também devem gerar empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e consolidando o Acre como referência no enfrentamento à violência de gênero e na promoção do empoderamento feminino.

