07/10/2025
Governo do Acre inaugura novos prédios do Idaf e reforça modernização da defesa agropecuária no estado

Em um marco de modernização e fortalecimento da infraestrutura pública, o governo do Acre inaugurou, na manhã desta terça-feira, 7, dois novos prédios anexos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em Rio Branco. As novas estruturas, uma destinada ao setor administrativo e outra ao departamento de transportes, representam um investimento de quase R$ 3,8 milhões, oriundos da arrecadação própria do Instituto.

Os novos prédios inagurados pelo governo do Acre visam modernizar as ações de defesa agropecuária no estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Com área total de 2.200 metros quadrados, o terreno utilizado é cedido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Os espaços contam com instalações modernas, climatizadas e planejadas para proporcionar mais conforto e bem-estar aos servidores, além de escritórios equipados, uma garagem ampla para a frota do órgão e recursos de acessibilidade, como rampas e elevadores, garantindo conforto e agilidade também no atendimento aos produtores rurais.

Durante a solenidade de inauguração, o governador Gladson Camelí destacou o papel estratégico do Idaf para o desenvolvimento econômico do Acre e celebrou o avanço da instituição. “O Idaf é hoje um exemplo de reestruturação e compromisso com o desenvolvimento do Acre. Quando olhamos para essa evolução, vemos o resultado da união, da determinação e do trabalho de uma equipe que acredita no agronegócio como motor da nossa economia. Essa transformação mostra que, com gestão e compromisso, é possível alcançar grandes resultados”, afirmou o governador.

“Hoje o Idaf é um exemplo para todo o estado do Acre, sempre se aprimorando e garantindo um trabalho de qualidade diretamente com a população”, ressaltou Camelí. Foto: Diego Gurgel/Secom

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou que o fortalecimento do órgão reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e com os trabalhadores do campo. “O Acre tem vocação para a produção sustentável, para a preservação das florestas e para o cuidado com o produtor rural. O fortalecimento do Idaf reforça essa missão, garantindo estrutura, equipamentos e profissionais qualificados para atender melhor quem vive e trabalha no campo”, disse.

Vice-governadora prestigiou a inauguração e declarou: “Essa entrega é símbolo de consideração pelos servidores. Nosso governo atua em sintonia com a valorização da floresta e do homem do campo”. Foto: Diego Gurgel/Secom

O presidente do Idaf, Francisco Thum, destacou que o instituto vive um novo momento de modernização e fortalecimento técnico. “Com o apoio do governador, conseguimos modernizar nossa estrutura, renovar toda a frota e investir em tecnologia, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais eficiência no atendimento ao produtor rural. Nosso objetivo é continuar entre as instituições de defesa agropecuária mais eficientes do país”, afirmou.

Ele também acrescentou que os resultados alcançados refletem o empenho dos servidores do Idaf. “As conquistas que o governo do Acre vem realizando na área animal e vegetal, com novas linhas de produção e exportação, são fruto do trabalho constante de nossa equipe, que realiza um controle de excelência e é referência em todo o Brasil.”

Local foi cedido pelo governo federal por meio da SPU, com a área total de 2.200 metros quadrados. Foto: Alefson Domingos/Secom

Durante a cerimônia, o servidor mais antigo do Instituto, Agagildo Paiva, foi homenageado pelas décadas de dedicação à defesa agropecuária do estado. “Quero parabenizar a todos aqueles que fazem a diferença para elevar o nome do Idaf, desde os nossos governantes até os técnicos que trabalham constantemente”, declarou.

