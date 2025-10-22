Governo do Acre realiza 1º Encontro Trinacional Brasil–Bolívia–Peru de enfrentamento ao tráfico de pessoas

Representantes do Brasil, Peru e Bolívia participam do 1º Encontro Trinacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizado no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE), em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira.

O evento é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem como objetivo fortalecer ações conjuntas de prevenção e combate ao tráfico de pessoas nas regiões de fronteira.

De acordo com a gestora do Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da SASDH, Maria de Luz França Maia, o encontro busca construir estratégias integradas de enfrentamento.

“Esse encontro trinacional é fruto de um convênio com o governo federal. Aqui reunimos três países para debater políticas públicas nas áreas de segurança, justiça, acolhimento de vítimas, assistência social e saúde, com o objetivo de criar uma governança voltada a esse enfrentamento. A proposta é sair daqui com boas práticas e multiplicadores que possam capacitar municípios e agentes locais”, afirmou.

Maria de Luz destacou ainda que o Acre, por ser uma região de fronteira, apresenta vulnerabilidades específicas. “Temos um fluxo migratório intenso e essas populações ficam muito expostas. Há incidência de contrabando de imigrantes e casos de aliciamento para trabalho análogo à escravidão. Mas é importante lembrar que o tráfico de pessoas e o trabalho escravo não atingem apenas migrantes, são problemas que afetam diferentes grupos da sociedade”, completou.

A secretária adjunta da SASDH, Amanda Vasconcelos, explicou que o encontro também busca aprimorar o levantamento de dados sobre o tema. “O Acre enfrenta essa realidade e o objetivo é identificar o número exato de pessoas traficadas, os tipos de tráfico mais comuns, se envolvem trabalho, exploração sexual ou menores de idade. O foco é fortalecer políticas preventivas e estabelecer estratégias conjuntas entre os três países”, disse.

Amanda afirmou que há intenção de formalizar as ações discutidas durante o evento. “Essa parceria com Peru e Bolívia já ocorre, especialmente junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas agora queremos ampliar com a Assistência Social e Direitos Humanos. A ideia é criar um ato formal, com a presença do Ministério da Justiça, para que as medidas tenham abrangência nacional e representem também a soberania brasileira nesse tipo de acordo”, acrescentou.

O representante do Consulado do Peru, Pedro Alberto Ruin, ressaltou que o governo peruano tem priorizado o combate ao tráfico de pessoas, especialmente quando envolve menores de idade. “O governo tem uma política clara de proteção à infância. Recentemente, resolvemos um caso com apoio das autoridades do Acre, envolvendo uma menina venezuelana que havia sido raptada. A cooperação entre Brasil e Peru foi ágil e eficaz. Casos assim são complexos, principalmente pelos efeitos psicológicos nas vítimas, mas mostram a importância dessa colaboração internacional”, relatou.