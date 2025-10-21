Governo do Piauí faz propaganda com negros furtando jovem branco

Filiado ao PT, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, tem sido criticado por uma propaganda de um programa de seu governo que trata do rastreio e da recuperação de celulares roubados no estado.
A peça, veiculada nas redes sociais, mostra um jovem branco sendo furtado por dois rapazes negros enquanto escutava música no celular. No final, a dupla é presa pela polícia, e a vítima agradece os policiais.
Rafael Fonteles, governador do Piauí
Reprodução
Imagem da propaganda em que dois jovens negros furtam um rapaz branco
Rafael Fonteles, governador do Piauí
Divulgação
“Dessa vez, o Valdir levou um susto quando teve o celular roubado. Mas a Mona mostrou que agora tem facilidade: é possível resolver tudo direto pelo zap”, escreveu o governador ao divulgar a peça.
Governador é criticado
O petista tem sido criticado pelo fato de os dois assaltantes serem protagonizados na peça por negros. O Afro Progressistas, ala do PP que cuida das questões raciais, por exemplo, criticou a propaganda.
“No vídeo, pessoas negras são retratadas de forma estereotipada, associadas à criminalidade, em tom sarcástico e cômico. Trata-se de uma peça que, em vez de comunicar com responsabilidade, reforça e legitima o racismo estrutural que ainda persiste em nosso estado”, afirmou o grupo em nota.
A coluna procurou o governo do Piauí, por meio da assessoria de imprensa do estado, para tratar do tema, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
