Governo do Piauí faz propaganda com negros furtando jovem branco

Filiado ao PT, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, tem sido criticado por uma propaganda de um programa de seu governo que trata do rastreio e da recuperação de celulares roubados no estado.

A peça, veiculada nas redes sociais, mostra um jovem branco sendo furtado por dois rapazes negros enquanto escutava música no celular. No final, a dupla é presa pela polícia, e a vítima agradece os policiais.

Rafael Fonteles, governador do Piauí

Imagem da propaganda em que dois jovens negros furtam um rapaz branco

Rafael Fonteles, governador do Piauí

“Dessa vez, o Valdir levou um susto quando teve o celular roubado. Mas a Mona mostrou que agora tem facilidade: é possível resolver tudo direto pelo zap”, escreveu o governador ao divulgar a peça.

Governador é criticado

O petista tem sido criticado pelo fato de os dois assaltantes serem protagonizados na peça por negros. O Afro Progressistas, ala do PP que cuida das questões raciais, por exemplo, criticou a propaganda.

“No vídeo, pessoas negras são retratadas de forma estereotipada, associadas à criminalidade, em tom sarcástico e cômico. Trata-se de uma peça que, em vez de comunicar com responsabilidade, reforça e legitima o racismo estrutural que ainda persiste em nosso estado”, afirmou o grupo em nota.

A coluna procurou o governo do Piauí, por meio da assessoria de imprensa do estado, para tratar do tema, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.