Governo do RJ divulga fotos de fuzis apreendidos em megaoperação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), divulgou imagens dos fuzis apreendidos na megaoperação realizada na capital carioca, nesta terça-feira (28/10). De acordo com Castro, mais de 100 fuzis que estavam sob poder do Comando Vermelho foram apreendidos pelas polícias Civil e Militar.

“O Rio de Janeiro termina o dia com uma imagem que fala por si: mais de 100 fuzis apreendidos pelas Polícias Civil e Militar. Depois disso, alguém ainda duvida que nossas forças de segurança estão fazendo sua parte?”, escreveu o governador em publicação nas redes sociais.

Fuzis apreendidos em megaoperação no Rio de JaneiroFuzis apreendidos em megaoperação no Rio de Janeiro

Publicação no perfil do governo do Rio de Janeiro no X (antigo Twitter) mostra mais 13 fuzis apreendidos nesta terça-feira. “Após confronto com criminosos, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) apreendem 18 fuzis na localidade da Vacaria, no Complexo de favelas da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro”, diz a publicação.

A operação, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada a mais letal da história do estado, com 64 mortos — incluindo quatro policiais. De acordo com balanço do governo do RJ, 81 suspeitos foram presos e mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas.

Contexto da operação

  • A ação envolveu cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público do Rio (MPRJ). O objetivo era desarticular a estrutura do Comando Vermelho (CV), principal facção do tráfico no estado.
  • Durante o confronto, criminosos ergueram barricadas, lançaram explosivos por drones e abriram fogo contra as equipes.
  • O tiroteio se estendeu por várias áreas, deixando moradores em pânico e interrompendo o funcionamento de escolas, transportes e serviços públicos.

 

Megaoperação no Rio de Janeiro

Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da “Operacao Contencaoî nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio

Megaoperação no Rio de Janeiro

Megaoperação no Rio de Janeiro

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi.

Durante operação policia contra o Comando Vermelho, detidos são conduzidos para a Cidade da Polícia Civil

“60 criminosos neutralizados”

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cláudio Castro classificou a operação como “um duro golpe na criminalidade”.

“Hoje é um dia importante para o Rio de Janeiro: a maior operação da história das nossas polícias. Até agora, temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos e 75 fuzis apreendidos”, afirmou Castro em pronunciamento. “Eu não tenho dúvida de que é um dia em que estamos dando um duro golpe na criminalidade”, completou.

O governador disse ainda que o policiamento continuará reforçado nas ruas para garantir a segurança da população. “A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, para que você possa ir para casa hoje e trabalhar amanhã. Então, confie nas forças de segurança. Estamos trabalhando muito porque queremos um Rio de Janeiro e um Brasil livres da criminalidade.”

Confira o vídeo:

🚨 Maior operação da história do Rio de Janeiro. Quero falar com vocês sobre o que está acontecendo. pic.twitter.com/C6bWPTU5P5

— Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 28, 2025

