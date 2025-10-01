01/10/2025
Universo POP
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”

Governo envia projeto da LOA à Aleac no último dia do prazo com orçamento de mais de R$ 13,8 bilhões

A PLOA será protocolada para apreciação e debate dos deputados e, em seguida, submetida à votação, com retorno previsto para dezembro de 2025

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Acre encaminhou, nesta terça-feira (30), à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 (PLOA). O projeto foi elaborado em conjunto pelas Secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e da Casa Civil (Secc).

De acordo com o documento, os números projetados para o exercício do próximo ano tiveram um aumento de 13,63% em relação a 2025, somando mais de R$ 13,8 bilhões — sendo R$ 9,3 bilhões em recursos próprios e R$ 4,4 bilhões provenientes de outras fontes.

Sede da Aleac. Foto: Reprodução

O orçamento prevê, ainda, recursos para despesas obrigatórias e constitucionais, repasses aos poderes, manutenção da folha de pagamento, quitação de parcelas da dívida e custeio dos encargos da máquina estatal.

A PLOA será protocolada para apreciação e debate dos deputados e, em seguida, submetida à votação, com retorno previsto para dezembro de 2025.

O processo de construção da Lei Orçamentária Anual (LOA) passa, antes, pela elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No Acre, o projeto da LDO de 2026 foi entregue à Assembleia Legislativa em maio deste ano, debatido em audiência pública e analisado por diferentes comissões durante cerca de 45 dias. Nesse período, os deputados apresentaram emendas e sugestões que, após votação, serviram como base para a preparação da proposta da PLOA 2026.

“A LOA é a peça que materializa as prioridades definidas no Plano Plurianual (PPA) e estabelece, de forma detalhada, as metas a serem alcançadas em cada exercício. Nela, estão previstos o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos das estatais, com a estimativa de todas as receitas e a fixação de todas as despesas do governo. Cada gasto precisa estar registrado na lei, distribuído por áreas como saúde, educação e segurança. Quando bem elaborada, a LOA garante a harmonia entre os grandes objetivos e metas do PPA e da LDO. No Acre, o chefe do Executivo tem como prazo final o dia 30 de setembro para encaminhar a proposta à Assembleia Legislativa”, destacou o governo em nota.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost