Governo inicia obras do novo campus do Ifac em Feijó com investimento de R$ 25 milhões

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou as obras do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Feijó. A primeira etapa da construção envolve serviços de terraplanagem no terreno que receberá a unidade.

“Cumprindo mais uma determinação do governador Gladson Cameli, o governo do Estado, por meio do Deracre, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Acre e vai apoiar a implantação do novo campus do Ifac, fortalecendo a educação e criando novas oportunidades para a população”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O investimento inicial de R$ 600 mil, destinado à preparação do terreno, é resultado de emendas parlamentares dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Pedro Longo e Eduardo Ribeiro. A área escolhida para o campus possui cerca de 25 mil m² e foi cedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O valor total estimado para a construção do campus é de R$ 25 milhões, que permitirá a oferta de 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores. A nova unidade tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional, oferecendo oportunidades de qualificação para jovens e adultos.

Além de fortalecer a formação educacional, o novo campus deve impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Feijó e da região, contribuindo para a geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da população local.

As obras reforçam o compromisso do governo do Acre com a educação e a infraestrutura, garantindo à população estruturas modernas, seguras e alinhadas às demandas de ensino e ao crescimento regional.