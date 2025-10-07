07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Governo inicia obras do novo campus do Ifac em Feijó com investimento de R$ 25 milhões

Campus terá investimento total de R$ 25 milhões e ofertará 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou as obras do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Feijó. A primeira etapa da construção envolve serviços de terraplanagem no terreno que receberá a unidade.

Novo campus do Ifac em Feijó começa a ser construído com apoio do Deracre. Foto: Ascom/Feijó

“Cumprindo mais uma determinação do governador Gladson Cameli, o governo do Estado, por meio do Deracre, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Acre e vai apoiar a implantação do novo campus do Ifac, fortalecendo a educação e criando novas oportunidades para a população”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O investimento inicial de R$ 600 mil, destinado à preparação do terreno, é resultado de emendas parlamentares dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Pedro Longo e Eduardo Ribeiro. A área escolhida para o campus possui cerca de 25 mil m² e foi cedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O valor total estimado para a construção do campus é de R$ 25 milhões, que permitirá a oferta de 1.400 vagas em cursos técnicos e superiores. A nova unidade tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional, oferecendo oportunidades de qualificação para jovens e adultos.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes destaca terraplanagem que marca início do campus do Ifac em Feijó. Foto: Thauã Conde/Deracre

Além de fortalecer a formação educacional, o novo campus deve impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Feijó e da região, contribuindo para a geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da população local.

As obras reforçam o compromisso do governo do Acre com a educação e a infraestrutura, garantindo à população estruturas modernas, seguras e alinhadas às demandas de ensino e ao crescimento regional.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost