22/10/2025
Governo Lula deve encerrar mandato com a menor inflação em 30 anos, segundo projeção do Banco Central

Se as projeções se confirmarem, o atual governo apresentará o melhor controle inflacionário entre todos os mandatos desde o início do Plano Real

O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para registrar a menor inflação acumulada em um período de quatro anos desde a criação do Plano Real, em 1994. A previsão foi divulgada nesta segunda-feira (20) pelo Boletim Focus, do Banco Central, que estima um índice de 19,73% entre 2023 e 2026, resultado que superaria o recorde anterior de 22,21% alcançado no segundo mandato do próprio Lula, entre 2007 e 2010.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o desempenho econômico e comparou o presidente a um atleta em busca de superação/Foto: Reprodução

Durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o desempenho econômico e comparou o presidente a um atleta em busca de superação. “O presidente está batendo o próprio recorde. Está como o Usain Bolt: voltou para a Olimpíada para superar a marca anterior”, afirmou.

Se as projeções se confirmarem, o atual governo apresentará o melhor controle inflacionário entre todos os mandatos desde o início do Plano Real, superando períodos de gestão de Fernando Henrique Cardoso, Jair Bolsonaro e dos próprios governos anteriores de Lula.

Haddad também enfatizou que o Brasil deve registrar a menor taxa média de desemprego em quatro anos, segundo dados do IBGE, além de apresentar recuperação nas contas públicas. O ministro afirmou que o país deve alcançar o melhor resultado fiscal desde 2015, reforçando que a combinação entre responsabilidade econômica e fortalecimento das políticas sociais tem gerado estabilidade e crescimento sustentável para os trabalhadores brasileiros.

