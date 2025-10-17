Governo mantém otimismo após reunião com Rubio

Positive vibration. Membros da equipe do presidente Lula avaliam que a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi “muito melhor do que o imaginado”, diz matéria do G1. Foram os primeiros passos para uma negociação séria, de acordo com os interesses comerciais e econômicos das duas nações.

Soja fear. A reunião abordou temas como a preocupação dos EUA com a soja brasileira exportada para a China e o pedido do Brasil para suspensão de tarifas, com clima de diálogo após meses de tensão entre os dois países (uol)

Toffoli autoriza PF a buscar documentos em vara federal que foi de Sergio Moro. Senador do Paraná é alvo de acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. Toffoli também contrariou pedido de Moro ao seguir com inquérito no STF (Folha)

Mal tempo. Após críticas por pedágios e Coca-Cola, Tarcísio vira alvo nas redes por cobrança de taxa sobre gorjeta de garçons. Levantamento mostra que menções ao governador na internet ‘explodiram’ após tarifaço de Trump, embora ele tenha reduzido a quantidade de postagens (O Globo)

Põe na conta. Moraes reabre investigação contra Bolsonaro por suposta interferência na PF. Retomada de inquérito atende pedido da PGR; investigação estava paralisada desde maio (cnn)

Uber über alles. O número de trabalhadores por app e plataformas no Brasil salta 25,4% em 2 anos e chega a 1,65 milhão. Segundo o IBGE, 53,1% dos trabalhadores por app atuavam com transporte particular de passageiros em 2024; 29,3% deles estavam em aplicativos de entrega, 17,8% em apps de prestação de serviços gerais e 13,8% em aplicativos de táxi