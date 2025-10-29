Governo paga R$ 300 a pacientes de radioterapia. Entenda o benefício

O Ministério da Saúde anunciou a criação de um auxílio para custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes que precisam fazer radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A pasta pagará R$ 300 para garantir a mobilidade, refeições e hospedagem dos pacientes.

Atualmente, no Brasil, quem precisa desse tratamento percorre cerca de 145 km até os serviços, segundo o Ministério da Saúde. Agora, cada paciente e seu acompanhante terão direito a R$ 150 para refeições e hospedagem e R$ 150 por trajeto.

O novo benefício integra um pacote de medidas do programa Agora Tem Especialistas, que amplia os serviços oncológicos em todo o país.

Em conversa com o Metrópoles, o Ministério da Saúde explicou que o valor não será pago diretamente ao paciente, mas para a Secretaria de Saúde local. Os pacientes beneficiados precisam fazer o tratamento via SUS ou Agora Tem Especialistas.

Além disso, a distância percorrida do paciente para ser beneficiado deve ser superior a 50 km.

Em uma nova portaria publicada pelo MS no último dia 23, a pasta prevê “deslocamento, alojamento e alimentação de pacientes e acompanhantes em tratamento fora de seu domicílio”.