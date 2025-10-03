03/10/2025
Governo pede consultoria para relatório sobre mortos e desaparecidos

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) vai contratar cinco consultorias especializadas, na busca por subsídios ao relatório de atividades da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, relativa ao período de 2007 a 2025.

O edital prevendo a contratação das consultorias, que podem ser tanto de pessoa física quanto na modalidade produto, está publicado no site do ministério.

De acordo com a pasta, as consultorias serão remotas, em todo o país. Está vedada a contratação de servidores públicos de qualquer esfera da administração pública, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e controladas.

Para participar da seleção, os interessados têm de enviar currículo para o e-mail da comissão ([email protected]) até o dia 13 de outubro de 2025.

O MDH ressalta que o currículo precisa estar de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV do edital, limitado a quatro páginas em arquivo PDF.

“No assunto do e-mail, é obrigatório indicar o número do edital e a consultoria pretendida, conforme indicado no edital. A preferência por até dois objetos de consultoria também deve ser indicada no e-mail”, informou o MDH.

