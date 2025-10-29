Governo pede novo prazo de dois meses para entregar PCCR da Saúde, diz deputado

O deputado Adailton Cruz usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (30), para afirmar que o Governo do Estado pediu mais um tempo para concluir o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da área da saúde, que está há alguns meses em discussão.

O deputado disse que o projeto seria entregue à categoria ainda nesta quarta, conforme o prazo estipulado pelo Executivo, mas a equipe do Governo pediu mais um tempo.

“Ontem, a equipe de governo recebeu todos eles; até agradeço ao Secretário da Fazenda, à PGE, à Secretaria da Casa Civil, à Secretaria de Governo. Também o secretário de Saúde esteve presente, mas, infelizmente, não há agendamento. Lamentavelmente, o governo tinha se comprometido a concluir o plano da saúde no dia 30 de setembro; ontem pediu mais dois meses para entregar no dia 31 de dezembro”, afirmou.

De acordo com o deputado, os trabalhadores se reuniram no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta quarta, para definir o que será feito pela categoria a partir dessa nova promessa do Governo.

“E agora, nesse exato momento, os trabalhadores estão reunidos lá no auditório do Pronto-Socorro, deliberando sobre o que será feito em relação à parte sindical dos trabalhadores. Provavelmente estarão nesta casa nas próximas semanas, em um movimento bem forte, e estarei com eles, como sempre estive e sempre estarei”, finalizou.