Governo prevê entrega da Ponte da Sibéria, nova rodovia e outras obras ainda em 2025

O Acre vem avançando de forma significativa na área de infraestrutura. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o governo estadual tem transformado a realidade da população com obras já entregues e outras em andamento, muitas delas consideradas marcos históricos.

Atualmente, o Deracre executa cerca de 45 obras financiadas com recursos do governo federal. Paralelamente, o Estado mantém mais de 100 frentes de trabalho com recursos próprios. A previsão é de que, até dezembro, ao menos nove novas estruturas sejam concluídas e entregues à população.

Entre as obras previstas estão a Ponte da Sibéria, em Xapuri; a rodovia AC-445, ligando Porto Acre ao Bujari; a nova entrada de Tarauacá e a revitalização da Rua Avelino Leal; a rampa de Sena Madureira; além de recuperações na AC-10, na Estrada Dias Martins e a construção da Ponte do Ramal dos Paulistas.

“Ano da execução”

O governador Gladson Cameli afirmou que 2025 é um ano decisivo para concluir projetos estruturantes.

“Estamos lapidando esse diamante que é o Acre. Essas obras resultam do clamor social e representam a realização de sonhos que os acreanos tanto merecem. Unidos ao governo federal e às gestões municipais, conseguimos avançar décadas em poucos anos”, disse.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso de acelerar as entregas: “Para nós, são obras. Para o povo, são sonhos. O governador tem nos dado todos os meios para finalizar cada construção em andamento”.

Ponte da Sibéria: marco em Xapuri

Um dos projetos mais aguardados é a Ponte da Sibéria, que vai interligar os dois distritos de Xapuri. Com 363 metros de extensão e investimento de mais de R$ 40 milhões — sendo R$ 15 milhões de emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos estaduais — a obra está 93% concluída e deve ser entregue ainda em outubro.

“Essa ponte entra para a história porque garante um direito constitucional: o de ir e vir das pessoas”, destacou Cameli em visita ao canteiro.

Obras já entregues em 2025

Somente neste ano, o governo investiu mais de R$ 70 milhões em pavimentação. Entre as entregas estão a Estrada da Variante, em Xapuri; a modernização da Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco; e a revitalização do Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro.

Durante a Operação Verão 2025, a Transacreana (AC-90) recebeu reestruturações, e mais de 60 pontes foram erguidas em ramais, que já somam cinco mil quilômetros de melhorias.

“Estradas e ramais são as veias sanguíneas que mantêm vivo esse grande corpo que é o Acre. É por meio delas que geramos riquezas e diminuímos desigualdades sociais”, completou o governador.