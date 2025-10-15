15/10/2025
Governo publica guia com passo a passo para emissão da Carteira Nacional do Docente

Professores de todo o país poderão pedir, a partir desta quinta-feira (16/10), a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB)

Professores de todo o país poderão pedir, a partir desta quinta-feira (16/10), a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). O documento é destinado exclusivamente a professores das redes pública e privada, em todos os níveis da educação básica e superior, e garante descontos em eventos culturais.

Professores de todo o país poderão pedir, a partir desta quinta-feira (16/10), a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB)/Foto: Reprodução

Com a CNBD, os docentes terão descontos em teatros, shows e cinemas, além de pagarem 15% a menos no valor de diárias de hotéis associados.

Veja o passo a passo divulgado pelo governo:

  • A emissão será feita pela plataforma Mais Professores, com acesso pelo gov.br;
  • Ao acessar a página, o docente verá seus dados pessoais e vínculos. Caso haja algum erro, será necessário contatar a instituição empregadora para correção;
  • Após isso, deve informar endereço completo e contato (e-mail e telefone);
  • Será necessário fazer upload de uma foto;
  • O sistema vai exibir uma prévia da Carteira. Caso as informações estejam corretas, basta confirmar a emissão;
  • Uma versão digital do documento será emitida e poderá ser usada de imediato.

