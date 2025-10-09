Governo publica resultado final de concurso público do Corpo de Bombeiros; veja lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), divulgou nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do concurso público para o curso de formação de aluno soldado combatente.

No documento consta a lista de classificação, inscrição, nome e nota dos candidatos aprovados.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30 (horário do Acre), ou pelo site www.ibfc.org.br.

O edital é assinado pelo secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva, e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Charles da Silva Santos.

Confira:

Resultado Bombeiros