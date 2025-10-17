Governo publica resultado final do concurso do ISE com inclusão de novos aprovados; veja lista

O Governo do Estado do Acre divulgou, na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (17), o resultado final atualizado do concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), realizado por meio do Edital nº 068 SEAD/ISE, de 13 de abril de 2023.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto Socioeducativo informaram que o novo documento traz a inclusão de candidatos aprovados no Curso de Formação, etapa final do certame.

De acordo com o comunicado, os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados, mantendo-se válidas as etapas e resultados anteriores.

Os candidatos podem conferir a lista completa dos nomes no Diário Oficial do Estado ou obter informações detalhadas sobre o concurso no site www.ibade.org.br, responsável pela execução do processo seletivo.

Outras dúvidas podem ser sanadas por meio dos telefones (21) 97658-2283 / 97658-2292, no Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected].

VEJA A LISTA:

CONCURSO