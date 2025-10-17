17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil

Governo publica resultado final do concurso do ISE com inclusão de novos aprovados; veja lista

Os candidatos podem conferir a lista completa dos nomes no Diário Oficial do Estado ou obter informações detalhadas sobre o concurso no site www.ibade.org.br, responsável pela execução do processo seletivo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Estado do Acre divulgou, na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (17), o resultado final atualizado do concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), realizado por meio do Edital nº 068 SEAD/ISE, de 13 de abril de 2023.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto Socioeducativo informaram que o novo documento traz a inclusão de candidatos aprovados no Curso de Formação, etapa final do certame.

A lista saiu na edição do DOE desta sexta/Foto: Reprodução

De acordo com o comunicado, os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados, mantendo-se válidas as etapas e resultados anteriores.

Os candidatos podem conferir a lista completa dos nomes no Diário Oficial do Estado ou obter informações detalhadas sobre o concurso no site www.ibade.org.br, responsável pela execução do processo seletivo.

Outras dúvidas podem ser sanadas por meio dos telefones (21) 97658-2283 / 97658-2292, no Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected].

VEJA A LISTA: 

CONCURSO

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost