01/10/2025
Universo POP
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido

Governo sanciona leis sobre empreendedorismo, habitação, cultura e proteção

Normas sancionadas contemplam segurança pública, saúde, habitação popular e calendário oficial do Estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Diário Oficial do Estado trouxe, nesta quarta-feira (1º), a publicação de cinco novas leis sancionadas pelo governador, todas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). As normas abrangem desde o incentivo ao empreendedorismo sustentável até medidas de proteção social e valorização cultural.

Uma das novidades é a Lei nº 4.646, de autoria do deputado Afonso Fernandes, que institui o Programa de Incentivo ao Microempreendedorismo Verde (PMEV). A proposta busca fomentar oportunidades de trabalho aliadas a práticas ambientais responsáveis, com subsídios para capacitação, consultoria técnica e possibilidade de acesso a linhas de crédito verde.

Normas sancionadas contemplam segurança pública, saúde, habitação popular e calendário oficial do Estado/Foto: Reprodução

Já a Lei nº 4.647, apresentada pelo deputado Fagner Calegário, autoriza o Poder Executivo a oferecer treinamentos específicos para policiais e demais profissionais da segurança pública. O objetivo é capacitar equipes para a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme prevê a legislação federal.

Na área cultural, a Lei nº 4.648, de autoria do deputado Clodoaldo Rodrigues, inclui no calendário oficial do Estado a Marcha para Jesus e a Noite Gospel. O texto reconhece a contribuição da comunidade evangélica à sociedade acreana e estabelece que os eventos poderão contar com parcerias entre órgãos públicos, entidades religiosas e a iniciativa privada.

Também voltada à proteção social, a Lei nº 4.649, de autoria do deputado Adailton Cruz, determina que mulheres vítimas de violência tenham prioridade no atendimento médico-hospitalar, tanto em unidades públicas quanto privadas. A norma prevê ainda capacitação de profissionais de saúde, campanhas de conscientização e protocolos específicos para garantir um acolhimento digno e humanizado.

Por fim, a Lei nº 4.652, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o recebimento, por doação, de um terreno de mais de 13 mil metros quadrados em Feijó. A área será destinada à construção de unidades habitacionais de interesse social pelo programa federal FNHIS Sub 50. O texto estabelece prazo de três anos para o início e a conclusão das obras, sob pena de reversão do imóvel ao doador.

VEJA NA ÍNTEGRA

leis

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost