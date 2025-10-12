12/10/2025
Governo Trump demite diplomata dos EUA por relacionamento com chinesa

Um diplomata norte-americano foi demitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, na última quarta-feira (8/10), por manter um relacionamento amoroso com uma chinesa que mantém supostos laços com o Partido Comunista Chinês (PCC). A informação é da Associated Press (AP).

O nome do funcionário da diplomacia dos EUA não foi revelado, assim como o de sua namorada chinesa.

Em nota, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmou a decisão — que contou com a participação do presidente Donald Trump e do chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio.

De acordo com Pigott, os dois concluíram que o diplomata ocultou o relacionamento com a cidadã chinesa, com “vínculos conhecidos com o Partido Comunista Chinês”.

A medida é a primeira do tipo desde uma regra foi imposta pelo ex-presidente Joe Biden, no fim do ultimo ano, informou a AP. Com a mudança, funcionários dos EUA em missões na China, com acesso a informações sigilosas, são proibidos de manter qualquer tipo de relação amorosa ou sexual com cidadãos chineses.

 

