governo-vai-gastar-r$-400-mil-em-equipamentos-de-academia-para-abin

O governo federal abriu uma licitação para comprar R$ 403 mil em equipamentos para as academias de musculação localizadas na sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília.
O processo, aberto na segunda-feira (20/10), prevê a compra de diversos equipamentos de ginástica, como halteres, anilhas e até caixas de som, que serão instalados nas academias da Abin.
2 imagensFechar modal.1 de 2
Agência Brasileira de Inteligência
Antonio Cruz/Agência Brasil2 de 2
Sede da Abin
Agência Brasil
Entre os itens previstos estão duas caixas de som, orçadas em R$ 1.541,50 no total; um aparelho de condicionamento tipo cross over, avaliado em R$ 19,7 mil; e 70 colchonetes, ao custo de R$ 9,6 mil.
Na justificativa, a Abin argumenta que a atividade física é obrigatória para seus servidores e que os equipamentos atuais estão “desgastados e alguns em desuso por falta de manutenção”.
Leia também
-
Boulos começa a fazer limpa em ministério
-
Relator da PEC da Segurança reage à fala de Lula: “Desastre total”
-
De quem era o bilhete postado pelo ex-assessor de Bolsonaro
-
Secom de Lula diz que fala sobre traficantes foi “mal colocada”
“Visando melhorar o complexo esportivo e modernizar as salas de ginástica da Abin, faz-se necessária a aquisição de novos equipamentos desportivos e materiais permanentes para a atividade física institucional na sede do órgão. Destaca-se que os equipamentos atuais estão desgastados e alguns em desuso por falta de manutenção. A compra de novos equipamentos, mais modernos, seguros e ergonômicos, propiciará melhor desempenho no treinamento físico, contribuirá para a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho e mitigará o risco de lesões e acidentes”, diz o edital.
O pregão eletrônico para a compra dos equipamentos foi aberto pela Presidência da República por meio da Casa Civil. Trata-se do ministério ao qual a Abin está oficialmente vinculada no governo Lula.