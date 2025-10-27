governo-vai-gastar-r$-400-mil-em-equipamentos-de-academia-para-abin

O governo federal abriu uma licitação para comprar R$ 403 mil em equipamentos para as academias de musculação localizadas na sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília.

O processo, aberto na segunda-feira (20/10), prevê a compra de diversos equipamentos de ginástica, como halteres, anilhas e até caixas de som, que serão instalados nas academias da Abin.

Entre os itens previstos estão duas caixas de som, orçadas em R$ 1.541,50 no total; um aparelho de condicionamento tipo cross over, avaliado em R$ 19,7 mil; e 70 colchonetes, ao custo de R$ 9,6 mil.

Na justificativa, a Abin argumenta que a atividade física é obrigatória para seus servidores e que os equipamentos atuais estão “desgastados e alguns em desuso por falta de manutenção”.

“Visando melhorar o complexo esportivo e modernizar as salas de ginástica da Abin, faz-se necessária a aquisição de novos equipamentos desportivos e materiais permanentes para a atividade física institucional na sede do órgão. Destaca-se que os equipamentos atuais estão desgastados e alguns em desuso por falta de manutenção. A compra de novos equipamentos, mais modernos, seguros e ergonômicos, propiciará melhor desempenho no treinamento físico, contribuirá para a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho e mitigará o risco de lesões e acidentes”, diz o edital.

O pregão eletrônico para a compra dos equipamentos foi aberto pela Presidência da República por meio da Casa Civil. Trata-se do ministério ao qual a Abin está oficialmente vinculada no governo Lula.