Governo volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja a lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10), o governador Gladson Cameli voltou a realizar mudanças no quadro de servidores comissionados, com novas exonerações e nomeações.
As alterações atingem a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), a Casa Civil (SECC), a Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e a Secretaria de Saúde (SESACRE).
Confira a lista completa:
-
Nomear Desiree Nascimento Peres para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Administração (SEAD).
-
Nomear João Elias Rodrigues Pereira Luiz para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).
-
Exonerar, a pedido, Gabriela Curty Said do cargo de gerente administrativa do Centro de Atenção de Hemoterapia e Hematologia do Acre (HEMOACRE), tipificação III, da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
-
Nomear Allana Thais Adrião da Cruz para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).
-
Nomear Raiane Barboza Lima para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).
-
Nomear Roberia Lopes de Souza para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
-
Exonerar Anna Luiza Aguiar Farias do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeada por meio do Decreto nº 2.970-P, de 4 de abril de 2023.