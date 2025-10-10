Governo volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja a lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10), o governador Gladson Cameli voltou a realizar mudanças no quadro de servidores comissionados, com novas exonerações e nomeações.

As alterações atingem a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), a Casa Civil (SECC), a Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e a Secretaria de Saúde (SESACRE).

Confira a lista completa: