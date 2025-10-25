GP do México decide rumos do título de pilotos da Fórmula 1 em reta final eletrizante

A temporada 2025 da Fórmula 1 chega a mais uma etapa decisiva neste fim de semana no México. Com a McLaren já campeã entre os construtores, a atenção se volta para a disputa entre pilotos, que segue intensa. O GP do México, penúltimo antes da etapa de Interlagos, em São Paulo, acontece neste domingo (26/10), às 17h (horário de Brasília).
Oscar Piastri lidera o campeonato com 346 pontos, mas não sobe ao pódio há três corridas. Lando Norris aparece logo atrás, com 332 pontos, mantendo viva a chance de conquistar o título pela McLaren. Max Verstappen, da Red Bull, soma 306 pontos e busca reação em busca do pentacampeonato.
A disputa entre os demais pilotos já apresenta diferença significativa, George Russell (Mercedes) tem 252 pontos, Charles Leclerc (Ferrari) 192, e Lewis Hamilton (Ferrari) 142. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve desempenho discreto no GP dos Estados Unidos, em Austin, terminando na 18ª colocação, penúltimo entre os que completaram a prova.
Confira a programação do GP do México
Sábado (25/10)
- Treino Livre 3: 14h30
- Classificação: 18h
Domingo (26/10)
- Corrida: 17h
Classificação dos pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 346
- Lando Norris (McLaren) – 332
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 306
- George Russell (Mercedes) – 252
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
- Kimi Antonelli – 89
- Alexander Albon – 73
- Nico Hülkenberg – 41
- Isack Hadjar – 39