GP do México: Lando Norris lidera último treino antes da qualificação

Lando Norris fez a melhor volta e foi o líder do último treino livre do GP do México, neste sábado (25/10). O terceiro treino antecede a qualificatória, que acontece às 18h (de Brasília). Atrás do piloto da McLaren ficaram Lewis Hamilton e George Russell, respectivamente, para fechar um top-3 totalmente britânico.
Hamilton garantiu a segunda colocação no último treino
Lando Norris liderou o TL3
Este foi o treino final antes das qualificatórias
O britânico realizou a melhor volta da tarde, terminada em 1min16s663. Hamilton e Russell foram separados por apenas dois milésimos de segundo, no entanto o piloto da Ferrari conquistou a 2ª colocação com 1min16s978.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 10º lugar, com a melhor volta de 1min17s526.