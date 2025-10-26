GP do México: Norris vence etapa e assume liderança do campeonato

Lando Norris venceu o Grande Prêmio do México, da Fómula 1, realizado neste domingo (26/10) e chegou ao 6º triunfo do ano. Com o resultado, o piloto da McLaren ultrapassou Oscar Piastri na classificação geral e se tornou o novo líder na classificação geral.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Leclerc ficou em 2º lugar no GP do México
Clive Rose/Getty Images2 de 3
Max Vertappen se recuperou e terminou em 3º
Clive Rose/Getty Images3 de 3
Lando Norris venceu o GP do México
Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
O britânico largou na pole position e permaneceu nela durante todas as 71 voltas. O mesmo aconteceu com Charles Leclerc, que começou em segundo lugar e terminou exatamente na vice-liderança. Quem não teve a mesma sorte foi Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari largou na terceira colocação e caiu até a oitava. O responsável por completar o pódio foi Max Verstappen.
A melhor volta no autódromo da Cidade do México, neste domingo, ficou por conta de Yuki Tsunoda. O japonês a realizou em 1min21s899, apenas 764 milésimos mais rápido que Gabriel Bortoleto, que fez a segunda melhor volta. O brasileiro terminou em 10º lugar.
Próxima parada: Brasil!
Com a 20ª etapa da Fórmula 1 de 2025 concluída, os pilotos se preparam para desembarcar em São Paulo. O Autódromo de Interlagos recebe a quarta última corrida da temporada, em 9 de novembro.