03/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre lesão: “Senti muita dor”

Escrito por Metrópoles
gracyanne-barbosa-chora-ao-falar-sobre-lesao:-“senti-muita-dor”

Gracyanne Barbosa vive um momento difícil após romper o tendão durante uma apresentação no Dança dos Famosos. A musa fitness falou sobre a lesão, que pode resultar em sua desclassificação da competição, e compartilhou os desafios do pós-operatório, além do carinho inesperado que tem recebido de fãs e amigos.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Gracy detalhou como percebeu o problema. “Na hora que a gente estava dançando, no último giro, eu ouvi um barulho. Achei que meu joelho tivesse batido com o joelho do Linekee. Ouvi um estalo muito alto”, contou. Ela explicou ainda: “Quando terminou a dança, ele falou: ‘Não bateu em mim, não’. Olhei o joelho e entendi que aquele barulho tinha sido do rompimento de alguma coisa, mas não sabia que tendão tinha rompido”.

A dor foi intensa, mas a influenciadora tentou manter a determinação. “Senti muita dor e imaginei que tivesse sido bem ruim. Na hora, eu só pensava: ‘Preciso continuar o Dança, vou dar um jeito’. Todo mundo foi extremamente carinhoso. Foi um momento de dor, mas muito bonito. Mas imaginava que tivesse sido muito sério”, contou. Luciano Huck e outros artistas que estavam no Domingão naquele dia se mostraram solidários.

Após a cirurgia, Gracy falou sobre o desconforto e o apoio que tem recebido. “Ontem, eu estava com bastante dor. É uma cirurgia que dói bastante. Nos primeiros dias, estava chateada e recebi uma homenagem linda da bateria da União da Ilha. Amo vocês. Fiquei muito feliz e essas mensagens tem feito toda a diferença”, disse ela nos Stories.

Entre lágrimas, a musa fitness reforçou a gratidão pelo carinho. “Fico muito emocionada, grata e feliz com esse carinho e a força que vocês têm me dado e com o amor que tenho recebido de todas as partes”, afirmou.

Apesar da situação, Gracy manteve o otimismo e a fé: “Fiquei de fato muito triste, mas tenho certeza que Deus preparou algo muito maior do que eu mereço e tenho certeza que tudo isso tem um propósito. Estou muito animada, tenho certeza absoluta que vou me recuperar 100%, que vou ficar ótima e que não vou chorar de tristeza, não vou reclamar, vou sempre dar um testemunho. Sei que Deus não interrompe sonhos”.

