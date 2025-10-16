Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado no Rio de Janeiro

A modelo e musa fitness Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).
Segundo o portal Leo Dias, ela voltava de um ensaio na quadra da União da Ilha do Governador quando foi surpreendida por criminosos armados.
O caso ocorreu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nas proximidades do Parque Olímpico. Segundo uma testemunha, três homens armados abordaram a modelo em um posto de combustível e levaram o carro dela.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gracyanne e a irmã mais velha, Barbara Jacobina, sentadas na calçada em frente ao posto logo após o crime. A modelo estava de muletas por causa de uma cirurgia no joelho realizada há cerca de duas semanas, após se lesionar durante o quadro Dança dos Famosos. Veja:
A Gracyanne Barbosa foi assaltada, no início da madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Rainha de Bateria da União da Ilha voltava da agremiação, na Ilha do Governador, quando foi abordada pelos bandidos,o carro da foi levado na ação. pic.twitter.com/pYhhat9ixY
