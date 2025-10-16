16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado no Rio de Janeiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gracyanne-barbosa-e-assaltada-e-tem-carro-levado-no-rio-de-janeiro

A modelo e musa fitness Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o portal Leo Dias, ela voltava de um ensaio na quadra da União da Ilha do Governador quando foi surpreendida por criminosos armados.

Leia também

O caso ocorreu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nas proximidades do Parque Olímpico. Segundo uma testemunha, três homens armados abordaram a modelo em um posto de combustível e levaram o carro dela.

6 imagensGracyanne Barbosa.Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos FamososGracyanne BarbosaGracyanne Barbosa Gracyanne Barbosa Fechar modal.1 de 6

Gracyanne Barbosa choca ao mostrar cicatriz no joelho

Instagram/Reprodução2 de 6

Gracyanne Barbosa.

Reprodução/Instagram3 de 6

Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos Famosos

Leo Rosario/TV Globo4 de 6

Gracyanne Barbosa

Reprodução5 de 6

Gracyanne Barbosa

Instagram/Reprodução6 de 6

Gracyanne Barbosa

Instagram/Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gracyanne e a irmã mais velha, Barbara Jacobina, sentadas na calçada em frente ao posto logo após o crime. A modelo estava de muletas por causa de uma cirurgia no joelho realizada há cerca de duas semanas, após se lesionar durante o quadro Dança dos Famosos. Veja:

A Gracyanne Barbosa foi assaltada, no início da madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Rainha de Bateria da União da Ilha voltava da agremiação, na Ilha do Governador, quando foi abordada pelos bandidos,o carro da foi levado na ação. pic.twitter.com/pYhhat9ixY

— Vlademirsbc (@vlademirsbc) October 16, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost