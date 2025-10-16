16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado por criminosos no Rio

gracyanne-barbosa-e-assaltada-e-tem-carro-levado-por-criminosos-no-rio

A modelo Gracyanne Barbosa foi assaltada, no início da madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Rainha de Bateria da União da Ilha voltava da agremiação, na Ilha do Governador, quando foi abordada pelos bandidos. De acordo com uma testemunha, o carro da famosa foi levado na ação.

O crime aconteceu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. Um homem que presenciou a ação afirmou que três homens armados renderam a musa fitness após ela parar em um posto de combustível: “Quando eu saí de lá, mais de 20 minutos após o assalto, a polícia não tinha chegado ainda”, acrescentou.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
De muletas, Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir em ensaio da União da IlhaReprodução: Instagram
Daniel Pinheiro/Brazil News
Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateriaDaniel Pinheiro/Brazil News
Daniel Pinheiro/Brazil News
Gracyanne Barbosa foi coroada rainha de bateriaDaniel Pinheiro/Brazil News
LeoDias TV
A musa fitness Gracyanne BarbosaLeoDias TV
Portal LeoDias
Gracyanne Barbosa revela motivo de ter pedido divórcio litigioso de BeloPortal LeoDias
Crédito: @thiagopho
Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, na GloboCrédito: @thiagopho

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a famosa e a irmã mais velha, Barbara Jacobina, sentadas na calçada em frente ao posto após serem vítimas. Também é possível notar que a famosa estava utilizando muletas. Ela lesionou o joelho durante o “Dança dos Famosos” e foi submetida a uma cirurgia na região há cerca de duas semanas.

O portal LeoDias entrou em contato com Gracyanne Barbosa, que confirmou o caso.

