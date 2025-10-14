14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Gracyanne Barbosa fala sobre ganho de peso e exibe joelho 14 dias após cirurgia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gracyanne-barbosa-fala-sobre-ganho-de-peso-e-exibe-joelho-14-dias-apos-cirurgia

Gracyanne Barbosa mostrou aos seguidores como está o joelho 14 dias após a cirurgia que fez para reparar uma lesão no tendão patelar, sofrida durante sua apresentação no “Dança dos Famosos”. Nos stories publicados nesta segunda-feira (14/10), a musa fitness exibiu o local ainda com leve inchaço, mas com boa cicatrização, e contou que o procedimento tem evoluído bem.

“Hoje faz 14 dias da cirurgia. Vim tirar os pontos. Está tudo cicatrizando direitinho, graças a Deus”, disse ela.

Desde o início da recuperação, Gracyanne vem compartilhando cada etapa do processo com os fãs, das sessões de fisioterapia aos cuidados com o corpo e a mente. “Recebo tantas mensagens lindas, de carinho, força e energia positiva… isso faz toda diferença nesse momento”, agradeceu.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Gracyanne surge com perna enfaixada após cirurgia: “Zero preocupada com estética”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa chora ao sentir dor intensa em fisioterapia pós-cirurgiaReprodução: Instagram @graoficial
Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgiaReprodução/Instagram @graoficial

Leia Também

Gracyanne também aproveitou para falar sobre as mudanças físicas desde que precisou se afastar da rotina intensa de treinos. Ela contou que ganhou alguns quilos nas últimas semanas, mas afirmou que tudo faz parte do processo de recuperação. “Sim, ganhei peso. Estou mais inchada, com retenção, mas faz parte. O corpo está se recuperando. A gente tem que respeitar esse tempo e cuidar da cabeça também”, explicou.

Mesmo temporariamente longe da academia, Gracyanne garantiu que tem mantido uma alimentação equilibrada e que pretende retomar os treinos assim que receber autorização médica. “Logo estarei de volta. Quero voltar melhor e mais forte. Tudo é aprendizado”, completou.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, e segundo a equipe médica, a recuperação total deve levar cerca de três meses. Até lá, Gracyanne segue compartilhando com os seguidores os bastidores da fisioterapia e o avanço na cicatrização, mantendo o otimismo e o foco que sempre marcaram sua trajetória no mundo fitness.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost