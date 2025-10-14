Gracyanne Barbosa fala sobre ganho de peso e exibe joelho 14 dias após cirurgia

Gracyanne Barbosa mostrou aos seguidores como está o joelho 14 dias após a cirurgia que fez para reparar uma lesão no tendão patelar, sofrida durante sua apresentação no “Dança dos Famosos”. Nos stories publicados nesta segunda-feira (14/10), a musa fitness exibiu o local ainda com leve inchaço, mas com boa cicatrização, e contou que o procedimento tem evoluído bem.

“Hoje faz 14 dias da cirurgia. Vim tirar os pontos. Está tudo cicatrizando direitinho, graças a Deus”, disse ela.

Desde o início da recuperação, Gracyanne vem compartilhando cada etapa do processo com os fãs, das sessões de fisioterapia aos cuidados com o corpo e a mente. “Recebo tantas mensagens lindas, de carinho, força e energia positiva… isso faz toda diferença nesse momento”, agradeceu.

Gracyanne surge com perna enfaixada após cirurgia: "Zero preocupada com estética" Gracyanne Barbosa chora ao sentir dor intensa em fisioterapia pós-cirurgia Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgia

Gracyanne também aproveitou para falar sobre as mudanças físicas desde que precisou se afastar da rotina intensa de treinos. Ela contou que ganhou alguns quilos nas últimas semanas, mas afirmou que tudo faz parte do processo de recuperação. “Sim, ganhei peso. Estou mais inchada, com retenção, mas faz parte. O corpo está se recuperando. A gente tem que respeitar esse tempo e cuidar da cabeça também”, explicou.

Mesmo temporariamente longe da academia, Gracyanne garantiu que tem mantido uma alimentação equilibrada e que pretende retomar os treinos assim que receber autorização médica. “Logo estarei de volta. Quero voltar melhor e mais forte. Tudo é aprendizado”, completou.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, e segundo a equipe médica, a recuperação total deve levar cerca de três meses. Até lá, Gracyanne segue compartilhando com os seguidores os bastidores da fisioterapia e o avanço na cicatrização, mantendo o otimismo e o foco que sempre marcaram sua trajetória no mundo fitness.