Gracyanne Barbosa rebate comentários de pena: “Não sou coitada”

Gracyanne Barbosa decidiu responder diretamente às críticas que a acusavam de vitimismo, na noite desta segunda-feira (6/10). Em suas redes sociais, ela expressou incisivamente seu descontentamento com comentários de pena e frisou que não aceitará ser vista como “coitada”.

A reação da influencer veio após algumas publicações antigas ressurgirem e seguidores comentarem com tom de dó ou julgamento sobre sua trajetória pessoal e profissional. Ela, por sua vez, rebateu afirmando que sua história não merece compaixão e que sempre trabalhou duro para conquistar seus espaços. “As pessoas me olham com um olhar de piedade. E eu detesto que as pessoas sintam pena. Sei que é um sentimento bom, porque as pessoas me olham andando devagarzinho. Eu que sou uma pessoa forte, tal. Mas eu fico… Eu não sei lidar ainda com esse sentimento de piedade”, desabafou.

Luciano Huck convida Gracyanne Barboba para ser a primeira convidada do "Dança dos Famosos 2026", da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Gracyanne mostra antes e depois e explica ganho de 20 quilos na balança após cirurgia Reprodução: Instagram Gracyanne mostra antes e depois e explica ganho de 20 quilos na balança após cirurgia Reprodução: Instagram

Na sequência, Gracyanne ressaltou que muitas vezes as pessoas interpretam seus posicionamentos como manifestações de fraqueza, quando, na verdade, são expressões de força. Comentou ainda que o papel público exige resiliência diante de comentários maldosos e que não vai permitir que façam dela vítima. “Adoro receber as mensagens de carinho, mas eu me sinto… Não gosto de mostrar fraqueza, sabe? No momento, estou bem fragilizada. Então, é isso, vou compartilhar com vocês todos os momentos“, finalizou a Ex-BBB.

Sem citar nomes ou casos específicos, ela reforçou que seguirá falando das suas verdades com autenticidade, sem reproduzir narrativas de autopiedade ou alimentar debates desnecessários. Com isso, espera que o foco retorne ao que realmente importa: seu trabalho, sua imagem e sua presença nas redes.