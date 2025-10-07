07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Gracyanne Barbosa rebate comentários de pena: “Não sou coitada”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gracyanne-barbosa-rebate-comentarios-de-pena:-“nao-sou-coitada”

Gracyanne Barbosa decidiu responder diretamente às críticas que a acusavam de vitimismo, na noite desta segunda-feira (6/10). Em suas redes sociais, ela expressou incisivamente seu descontentamento com comentários de pena e frisou que não aceitará ser vista como “coitada”.

A reação da influencer veio após algumas publicações antigas ressurgirem e seguidores comentarem com tom de dó ou julgamento sobre sua trajetória pessoal e profissional. Ela, por sua vez, rebateu afirmando que sua história não merece compaixão e que sempre trabalhou duro para conquistar seus espaços. “As pessoas me olham com um olhar de piedade. E eu detesto que as pessoas sintam pena. Sei que é um sentimento bom, porque as pessoas me olham andando devagarzinho. Eu que sou uma pessoa forte, tal. Mas eu fico… Eu não sei lidar ainda com esse sentimento de piedade”, desabafou.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução/X: @tvglobo
Luciano Huck convida Gracyanne Barboba para ser a primeira convidada do “Dança dos Famosos 2026”, da TV GloboReprodução/X: @tvglobo
Reprodução: Instagram
Gracyanne mostra antes e depois e explica ganho de 20 quilos na balança após cirurgiaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Gracyanne mostra antes e depois e explica ganho de 20 quilos na balança após cirurgiaReprodução: Instagram

Na sequência, Gracyanne ressaltou que muitas vezes as pessoas interpretam seus posicionamentos como manifestações de fraqueza, quando, na verdade, são expressões de força. Comentou ainda que o papel público exige resiliência diante de comentários maldosos e que não vai permitir que façam dela vítima. “Adoro receber as mensagens de carinho, mas eu me sinto… Não gosto de mostrar fraqueza, sabe? No momento, estou bem fragilizada. Então, é isso, vou compartilhar com vocês todos os momentos“, finalizou a Ex-BBB.

Sem citar nomes ou casos específicos, ela reforçou que seguirá falando das suas verdades com autenticidade, sem reproduzir narrativas de autopiedade ou alimentar debates desnecessários. Com isso, espera que o foco retorne ao que realmente importa: seu trabalho, sua imagem e sua presença nas redes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost