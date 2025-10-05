Gracyanne Barbosa volta ao “Domingão” com andador e é convidada para o “Dança 2026”

Gracyanne Barbosa reapareceu neste domingo (5/10) no palco do “Domingão com Huck”, da TV Globo, após romper um tendão durante os ensaios do “Dança dos Famosos”. A influenciadora entrou no estúdio com o auxílio de um andador e se emocionou ao relembrar o acidente que a afastou da disputa.

A musa fitness agradeceu o apoio recebido da equipe e dos colegas de elenco. Muito emocionada, a ex-mulher do cantor Belo não deixou a peteca cair e também comentou que a vida é um desafio.

Gracyanne Barboba entra de andador no palco do Domingão com Huck, da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Luciano Huck convida Gracyanne Barboba para ser a primeira convidada do "Dança dos Famosos 2026", da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Gracyanne Barbosa no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", na Globo Crédito: @thiagopho Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", na Globo Crédito: @thiagopho Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", na Globo Crédito: @thiagopho

“Me senti muito acolhida, muito parte dessa família. Não vou mais estar dançando nesse palco, mas, com certeza, vou estar aqui com vocês. Muito obrigada, Luciano. Acho que a vida nos desafia, mas estamos todos aqui para isso. Para os grandes desafios e para mostrar que a gente é forte e resiliente. Mesmo emocionada, estou muito feliz”, declarou.

Luciano Huck aproveitou o momento para anunciar um convite que surpreendeu a plateia e a própria Gracyanne. O apresentador afirmou que ela já tem vaga garantida na próxima edição do quadro, caso esteja totalmente recuperada.

“Se você tiver vontade, condições físicas e autorização médica, você já é a primeira participante da edição Dança dos Famosos 2026”, afirmou Huck.