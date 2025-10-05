05/10/2025
Gracyanne chora e aparece de andador no Domingão após acidente

Escrito por Metrópoles
gracyanne-chora-e-aparece-de-andador-no-domingao-apos-acidente

Gracyanne Barbosa apareceu com andador no palco do Domingão com Huck neste domingo (5/10), após sofrer uma lesão que a afastou do quadro Dança dos Famosos.

Emocionada, a influenciadora fitness agradeceu o apoio e o carinho de toda a equipe e dos colegas de quadro.

“Eu me senti muito acolhida, muito parte dessa família. Não vou mais estar dançando neste palco, mas com certeza estarei aqui com vocês. Muito obrigada, Luciano, de verdade! Acho que a vida nos desafia, mas estamos todos aqui para enfrentar os desafios e mostrar que somos fortes e resilientes.”

Luciano Huck fez convite

Luciano Huck aproveitou o momento para fazer um convite: caso esteja totalmente recuperada, Gracyanne poderá integrar o elenco do Dança dos Famosos no próximo ano.

“Se você tiver vontade, condição física e autorização médica, você já é a primeira integrante do Dança dos Famosos 2026”, convidou Huck.

“Com toda certeza, obrigada”, disse ela, emocionada.

Médico explicou lesão

O médico ortopedista Leonardo Metsavaht, responsável pelo tratamento de Gracyanne, explicou o que aconteceu durante sua apresentação na Dança dos Famosos, no ritmo da lambada, na semana passada.

Segundo o especialista, ela sofreu um mal jeito e acabou rompendo o tendão do joelho enquanto se apresentava:

“Ela perdeu a estabilidade e colocou toda a força no quadríceps para tentar se sustentar. É um reflexo automático, e aí acabou rompendo o tendão da patela”, explicou.

Gracyanne se emociona no palco do #Domingão 🥲 E Luciano fez o convite que ela merece: PRIMEIRA confirmada na #DançaDosFamosos 2026 💃✨ pic.twitter.com/B5es1vzqY4

— TV Globo 📺 (@tvglobo) October 5, 2025

O doutor Leonardo Metsavaht mostra em imagens tudo o que aconteceu no músculo de Gracyanne Barbosa #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/IyNGNVvMfn

— TV Globo 📺 (@tvglobo) October 5, 2025

