Gracyanne desabafa sobre ficar com uma perna mais fina: “Agora o foco é me recuperar”

Na noite desta terça-feira (14/10), a influeciadora Gracyanne Barbosa desabafou nas redes sociais sobre sua recuperação após o acidente que sofreu durante o Dança dos Famosos. Após receber diversos comentários sobre o fato de que uma de suas pernas ficará mais fina do que a outra, por conta da recuperação, a musa fitness afirmou que o importante no momento é se recuperar, deixando a estética em segundo plano.

“Para a galera que está preocupada porque ficarei com uma perna mais fina que a outra, agora a estética não é importante. O objetivo é manter força muscular e a função neuromotora, acelerar o retorno funcional, preservar o condicionamento físico e minimizar a perda de massa muscular.” explicou ela.

Nos stories publicados nesta segunda-feira (13/10), Gracyanne mostrou aos seguidores como está o joelho 14 dias após a cirurgia que fez para reparar uma lesão no tendão patelar. A musa fitness exibiu o local ainda com leve inchaço, mas com boa cicatrização, e contou que o procedimento tem evoluído bem.

Desde o início da recuperação, Gracyanne vem compartilhando cada etapa do processo com os fãs, das sessões de fisioterapia aos cuidados com o corpo e a mente. “Recebo tantas mensagens lindas, de carinho, força e energia positiva… isso faz toda diferença nesse momento”, agradeceu.