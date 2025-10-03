Gracyanne explica ganho de 20 kg após cirurgia: “Tomei um susto”

03/10/2025
Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao explicar como ganhou cerca de 20 quilos em menos de uma semana. Após se lesionar durante as gravações do Dança dos Famosos e passar por uma internação, a musa fitness contou que a mudança repentina no peso foi consequência de fatores clínicos.

A ex-BBB relatou que chegou a perder 14 quilos durante as seis semanas de competição. Após o procedimento joelho, os efeitos do tratamento e da recuperação provocaram o aumento rápido do peso.

“Postei pra explicar que não engordei 20kg, isso realmente seria impossível em três dias”, escreveu. “Com a cirurgia tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado, claro que quando pesei tomei um susto e mostrei pra vocês.”

Na última quinta-feira (1/10), em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora apareceu subindo na balança e mostrou em tempo real o novo peso: 91,3 kg. “Vocês estão doidos para ver? Que isso, gente, não tem como, eu tava com 72 kg. Gente, será?”, disse, surpresa.

A ex-participante do Dança dos Famosos recebeu alta recentemente e deverá permanecer afastada dos treinos e da competição por pelo menos seis meses. Mesmo com as mudanças no corpo, ela garantiu que o foco agora é outro: “Meu foco é recuperação, estar bem mentalmente, minimizar as perdas profissionais e estar bem pra compartilhar tudo com vocês”.

 

Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa (@graoficial)

