Gracyanne explica ganho de 20 kg após cirurgia: “Tomei um susto”

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao explicar como ganhou cerca de 20 quilos em menos de uma semana. Após se lesionar durante as gravações do Dança dos Famosos e passar por uma internação, a musa fitness contou que a mudança repentina no peso foi consequência de fatores clínicos.

A ex-BBB relatou que chegou a perder 14 quilos durante as seis semanas de competição. Após o procedimento joelho, os efeitos do tratamento e da recuperação provocaram o aumento rápido do peso.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa recebeu alta na terça-feira (30/9)

Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa.

“Postei pra explicar que não engordei 20kg, isso realmente seria impossível em três dias”, escreveu. “Com a cirurgia tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado, claro que quando pesei tomei um susto e mostrei pra vocês.”

Na última quinta-feira (1/10), em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora apareceu subindo na balança e mostrou em tempo real o novo peso: 91,3 kg. “Vocês estão doidos para ver? Que isso, gente, não tem como, eu tava com 72 kg. Gente, será?”, disse, surpresa.

A ex-participante do Dança dos Famosos recebeu alta recentemente e deverá permanecer afastada dos treinos e da competição por pelo menos seis meses. Mesmo com as mudanças no corpo, ela garantiu que o foco agora é outro: “Meu foco é recuperação, estar bem mentalmente, minimizar as perdas profissionais e estar bem pra compartilhar tudo com vocês”.