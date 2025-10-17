17/10/2025
Gracyanne manda indireta após assalto e confusão com João Vicente

Gracyanne Barbosa publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais após ser assaltada no Rio de Janeiro (RJ) e se envolver em uma polêmica com o ator João Vicente nessa quinta-feira (16/10).

A musa fitness, que também se recupera de uma cirurgia no joelho, publicou uma mensagem de oração na madrugada desta sexta-feira (17/10).

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados! Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos”, começa a mensagem publicada por Gracyanne.

“Ele sempre nos prova que Dele somos dependentes e seu amor e cuidado para conosco é para sempre”, completou a influenciadora.

