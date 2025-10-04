Gracyanne mostra antes e depois e explica ganho de 20 kg na balança após cirurgia

Gracyanne Barbosa surpreendeu a internet ao revelar que ganhou 20 quilos em apenas três dias. Nesta sexta-feira (3/10), a influenciadora fitness esclareceu que a mudança brusca não teve relação com gordura corporal. O aumento no peso foi consequência da retenção de líquidos durante os dias em que esteve internada para realizar uma cirurgia no joelho, após se machucar em uma apresentação no “Dança dos Famosos”.

A ex-BBB impressionou ao mostrar a transformação física recente. “Antes e depois, que vocês pediram tanto! Postei pra explicar que não engordei 20kg, isso realmente seria impossível em 3 dias. Na verdade eu tinha emagrecido muito pro dança dos famosos, 14 Kg em 5/6 semanas, então obviamente perdi muita água e massa muscular nesse período”, explicou.

Ela admitiu que também se assustou com o inchaço repentino. “Com a cirurgia (rompi o tendão do joelho), tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado, claro que qd pesei tomei um susto e mostrei pra vocês. Mas sinceramente, isso não me preocupa”, afirmou.

Atualmente, o foco de Gracyanne é a recuperação. “Meu foco é recuperação, estar bem mentalmente, minimizar as perdas profissionais e estar bem pra compartilhar tudo com vocês. Mais uma vez, OBRIGADA pelo carinho, as mensagens e orações de vocês, estão sendo fundamentais para os meus dias”, completou.