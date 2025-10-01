Gracyanne mostra recepção da mãe de Belo após deixar o hospital e voltar para casa

Na última terça-feira (30/9), Gracyanne Barbosa retornou para sua casa no Rio de Janeiro, após passar um período internada por conta da cirurgia que fez devido a uma lesão sofrida na “Dança dos Famosos”. A musa fitness mostrou que foi recebida com muito afeto por Dona Teresinha, mãe de Belo e sua ex-sogra.

“Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas”, declarou a influenciadora ao compartilhar a cena. Apesar da separação do casal, a dançarina segue morando na mesma casa com a mãe do cantor e as filhas dele.

Questionada anteriormente sobre o motivo de manter a convivência, Gracyanne Barbosa explicou que a união familiar é mais forte do que o rompimento conjugal. “Somos uma família, e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte”, afirmou a famosa, destacando que a ex-sogra a espera diariamente para as refeições e sente falta dela quando viaja.

A ligação é tão profunda que, em julho, Gracyanne organizou a festa de aniversário de Dona Teresinha, evento que contou com a presença de Belo.

A lesão que levou Gracyanne à internação ocorreu no joelho esquerdo, durante o gravação do quadro que vai ao ar no “Domingão com Huck”. O diagnóstico é de ruptura do tendão do joelho esquerdo, exigindo uma intervenção cirúrgica.