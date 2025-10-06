Gracyanne revela que foi aconselhada a não contar que virou evangélica: “Críticas”

Gracyanne Barbosa está em um período de transformação pessoal e busca mais intimidade com Deus, após ter anunciado sua conversão à religião evangélica. Em entrevista à Quem, a influenciadora comentou sobre sua vida espiritual e revelou que chegou a ser orientada a não expor suas escolhas religiosas.

“Já falei em várias entrevistas como eu estou preenchida, como a minha vida está diferente, como eu me sinto na melhor fase da minha vida. Não especifiquei antes, mas agora explico: é por ter encontrado o amor de Deus”, declarou Gracyanne.

Gracyanne Barbosa no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo

Gracyanne Barbosa no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo

A nova versão da musa fitness, que criava conteúdos adultos e compartilhava ensaios quentes em canais fechados, pegou o público de surpresa e gerou críticas nas redes sociais.

“Quando eu expus, eu sabia que viriam várias críticas. Sei que leva um tempo para que Jesus molde completamente o meu caráter, para que eu seja uma nova pessoa. Eu entendi isso”, afirmou ela.

Gracyanne contou que foi aconselhada por sua equipe a não falar sobre sua religião. “Às vezes a minha assessoria fala: ‘Ah, não fala, evita, porque é um assunto delicado’. Mas não tem como, porque eu quero sim que todas as pessoas também encontrem esse amor”, pontuou.

“Se eu falo de tantas coisas que são importantes para mim, como alimentação, cuidado com a saúde, por que eu não falaria da melhor coisa que aconteceu na minha vida?”, acrescentou Gracyanne, que foi batizada em uma cerimônia promovida por Pablo Marçal e sua esposa, Carol Marçal, em junho deste ano.