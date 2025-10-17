17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Gracyanne se explica após ser desmentida por João Vicente sobre affair

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gracyanne-se-explica-apos-ser-desmentida-por-joao-vicente-sobre-affair

Gracyanne Barbosa se pronunciou na noite desta quinta-feira (16/10) sobre os boatos de um romance com João Vicente de Castro. A modelo negou qualquer envolvimento amoroso com o ator após a divulgação, pela coluna Fábia Oliveira, de áudios em que ela fala sobre o suposto relacionamento.

A musa fitness gravou um vídeo ironizando a situação e sugeriu que se referia a outro João em áudios vazados.

“Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém”, afirmou, negando qualquer affair com o ator.

Mais cedo, João Vicente afirmou em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin que “nunca beijou” Gracyanne.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que eu nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei”, declarou.

O ator ainda disse ter enviado uma mensagem à modelo para entender a origem da história: “Então é ela [que está mentindo]. Eu não estou. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela.”

Áudios divulgados

Em áudios divulgados pela coluna Fábia Oliveira, Gracyanne rasga elogios a João. As mídias vieram à tona após ambos negarem qualquer envolvimento amoroso.

“O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele, eu aprendi muito, isso é bacana”, disse.

Em outro momento, a musa fitness ressaltou, no entanto, que não estava “inteira” na relação: “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar [com Belo, ex de Gracyanne], a gente conversou e tamo dando um tempo.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost