Gracyanne se explica após ser desmentida por João Vicente sobre affair

Gracyanne Barbosa se pronunciou na noite desta quinta-feira (16/10) sobre os boatos de um romance com João Vicente de Castro. A modelo negou qualquer envolvimento amoroso com o ator após a divulgação, pela coluna Fábia Oliveira, de áudios em que ela fala sobre o suposto relacionamento.

A musa fitness gravou um vídeo ironizando a situação e sugeriu que se referia a outro João em áudios vazados.

“Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém”, afirmou, negando qualquer affair com o ator.

Mais cedo, João Vicente afirmou em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin que “nunca beijou” Gracyanne.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que eu nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei”, declarou.

O ator ainda disse ter enviado uma mensagem à modelo para entender a origem da história: “Então é ela [que está mentindo]. Eu não estou. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela.”

Áudios divulgados

Em áudios divulgados pela coluna Fábia Oliveira, Gracyanne rasga elogios a João. As mídias vieram à tona após ambos negarem qualquer envolvimento amoroso.

“O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele, eu aprendi muito, isso é bacana”, disse.

Em outro momento, a musa fitness ressaltou, no entanto, que não estava “inteira” na relação: “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar [com Belo, ex de Gracyanne], a gente conversou e tamo dando um tempo.”