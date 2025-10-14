Grammy Latino confirma apresentação de Liniker após artista receber sete indicações

A Academia Latina da Gravação confirmou a presença da cantora Liniker como uma das atrações musicais da 26ª entrega anual do Grammy Latino. O anúncio solidifica o sucesso estrondoso do álbum “Caju”, que recebeu um total de sete indicações, posicionando a artista como um dos nomes mais relevantes da música brasileira atual.

O disco se destacou ao garantir uma marca histórica. Liniker é a primeira brasileira a ser nomeada simultaneamente em três das quatro categorias principais da premiação, conhecidas como “big four”: Álbum do Ano (“Caju”), Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”).

Além desses reconhecimentos de peso, o trabalho, que teve a produção musical assinada pela própria artista, além de Fejuca e Gustavo Ruiz, concorre nas categorias voltadas à língua portuguesa (Melhor Álbum Pop Contemporâneo, Melhor Performance Urbana e Melhor Canção em Língua Portuguesa) e na categoria de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

O grande momento de celebração e entrega dos prêmios será realizado no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.