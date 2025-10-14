14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Grammy Latino confirma apresentação de Liniker após artista receber sete indicações

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
grammy-latino-confirma-apresentacao-de-liniker-apos-artista-receber-sete-indicacoes

A Academia Latina da Gravação confirmou a presença da cantora Liniker como uma das atrações musicais da 26ª entrega anual do Grammy Latino. O anúncio solidifica o sucesso estrondoso do álbum “Caju”, que recebeu um total de sete indicações, posicionando a artista como um dos nomes mais relevantes da música brasileira atual.

O disco se destacou ao garantir uma marca histórica. Liniker é a primeira brasileira a ser nomeada simultaneamente em três das quatro categorias principais da premiação, conhecidas como “big four”: Álbum do Ano (“Caju”), Gravação do Ano (“Ao Teu Lado”) e Canção do Ano (“Veludo Marrom”).

Veja as fotos

Foto/Instagram/@linikeroficial
Liniker será uma das atrações do Grammy LatinoFoto/Instagram/@linikeroficial
Divulgação: Instagram
Liniker será uma das atrações do Grammy LatinoDivulgação: Instagram
Marcos Oliveira / Espaço Unimed
Liniker será uma das atrações do Grammy LatinoMarcos Oliveira / Espaço Unimed

Leia Também

Além desses reconhecimentos de peso, o trabalho, que teve a produção musical assinada pela própria artista, além de Fejuca e Gustavo Ruiz, concorre nas categorias voltadas à língua portuguesa (Melhor Álbum Pop Contemporâneo, Melhor Performance Urbana e Melhor Canção em Língua Portuguesa) e na categoria de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

O grande momento de celebração e entrega dos prêmios será realizado no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost