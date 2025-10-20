Grande aposta da Record, João Augusto Liberato revela a Leo Dias detalhes do novo projeto

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, é o mais novo contratado da Record. O jovem participou do “Jornal dos Famosos” com Leo Dias e Janaína Nunes para celebrar a novidade e revelar detalhes inéditos do seu novo projeto. A atração, que será exibida no “Domingo Espetacular”, une reality show e jornalismo, acompanhando de perto os primeiros passos do comunicador na TV. Em cada episódio, o público verá sua jornada de aprendizado, desafios e descobertas, desde aulas de apresentação até a prática em reportagens e entrevistas.

“A Record fez uma proposta para mim: um reality show em que eu, João Augusto em construção, vou dar os meus primeiros passos na televisão. Acho que a Record entendeu bem o que eu queria. Nas entrevistas que participei, deixei claro que queria vir para o Brasil e me dedicar a começar uma fase de aprendizado, porque não queria chegar e já me tornar apresentador — até porque ainda não tenho esse conhecimento, só por ser filho de um apresentador, como foi o meu pai”, contou.

“Me propôs uma ideia que me deu até frio na barriga, uma vontade de querer fazer, porque foi exatamente o que eu imaginava, sabe? Vai ser uma fase de aprendizado, eu mostrando os bastidores de uma televisão para o público, e acho que isso é algo muito legal, porque nunca teve nada assim, mostrando os primeiros passos de um futuro comunicador, os bastidores e os profissionais que ficam por trás das câmeras”, disse animado.

A atração fará parte do “Domingo Espetacular”, programa do horário nobre do final de semana, comandado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, a partir das 19h45.