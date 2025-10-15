15/10/2025
Grande final do Festival Estudantil da Canção movimenta o Alto Acre e celebra o talento jovem

Evento reúne estudantes de quatro municípios do Alto Acre e promete uma noite de celebração à música, à criatividade e ao talento jovem

A cidade de Epitaciolândia será palco, nesta sexta-feira (17), de um dos eventos culturais mais aguardados do ano: a Grande Final do I Festival Estudantil da Canção do Alto Acre, que acontecerá na Escola Luiz Gonzaga da Rocha. A iniciativa tem como propósito valorizar a arte, a criatividade e o protagonismo dos estudantes das redes públicas de ensino de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

Idealizado pela Associação de Arte e Cultura do Alto Acre, com produção da Enage Peres Produções e Eventos, o festival marca um novo capítulo para a cultura regional, promovendo o intercâmbio artístico entre jovens talentos e incentivando o desenvolvimento cultural no interior do estado.

Finalistas do Festival Estudantil da Canção do Alto Acre se preparam para a grande apresentação que será realizada nesta sexta-feira (17), em Epitaciolândia/Foto: Divulgação

Com uma estrutura profissional completa, banda ao vivo e transmissão pelas redes sociais, o evento promete encantar o público com 11 apresentações musicais que disputarão prêmios em dinheiro. Todas as despesas dos finalistas foram custeadas pela organização, garantindo que a igualdade de oportunidades e a inclusão fossem princípios centrais desta edição.

O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Estado do Acre e Governo Federal, reforçando o compromisso com o fortalecimento das políticas culturais e com o incentivo à juventude artística acreana.

Entre os finalistas estão jovens intérpretes que representam a diversidade musical da região: Denis Máximo e Maike Lima, Maria Vitória, Wanne Hillary, José Lôbo e Mary Lôbo, Thais Luma, Antônio Felipe, Emanuely Soares, Ana Cristina, Jeycila Souza, Gustavo Oliveira e Érica Pereira.

Mais do que uma simples competição, o Festival Estudantil da Canção do Alto Acre surge como um símbolo de integração, talento e identidade cultural, dando voz a uma nova geração de artistas e consolidando-se como um evento histórico para a região.

Local: Escola Luiz Gonzaga da Rocha – Epitaciolândia
Data: Sexta-feira, 17 de outubro
Transmissão: Redes sociais oficiais do evento

