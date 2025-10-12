12/10/2025
Grão popular ajuda a regular o intestino e apoia a saúde dos rins

Escrito por Metrópoles
Mais do que um alimento aclamado no prato dos brasileiros, o feijão é um verdadeiro aliado da saúde — especialmente quando o assunto é o bom funcionamento dos rins e do intestino. Rico em fibras, antioxidantes e proteínas vegetais, ele contribui para prevenir doenças crônicas e promover o equilíbrio do organismo.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos explica como o consumo regular do grão pode beneficiar o sistema renal, auxiliar na digestão e ainda ajudar no controle da pressão arterial e do colesterol.

Entenda como o grão popular apoia a saúde dos rins e intestino

Segundo a especialista, o feijão se destaca entre os alimentos que contribuem para a saúde renal justamente por sua composição nutricional. “O feijão pode ajudar na saúde renal por ser uma ótima fonte de proteínas vegetais e fibras, que auxiliam na regulação da pressão arterial e no controle de peso — fatores importantes para prevenir doenças renais”, afirma Cibele.

O grão também apresenta baixo teor de sódio, o que o torna um excelente aliado para manter a pressão sob controle. “Além disso, ele é rico em fibras, que promovem a saúde digestiva e contribuem para a manutenção de um peso saudável, aliviando a carga sobre os rins”, complementa.

Outro destaque são os antioxidantes encontrados em diversas variedades de feijão, que ajudam a combater processos inflamatórios e o estresse oxidativo — ambos prejudiciais ao funcionamento adequado do sistema renal.

De acordo com o especialista, o feijão ajuda a aliviar a carga nos rins

As fibras presentes no feijão são cruciais para a saúde, especialmente para o funcionamento do intestino

Getty Images2 de 4

De acordo com o especialista, o feijão ajuda a aliviar a carga nos rins

Deepak Sethi/Getty Images3 de 4

Sociedades médicas divulgaram novas diretrizes relacionadas à pressão arterial

Getty Images4 de 4

Existem diversos tipos de feijões

FotografiaBasica/Getty Images

Os benefícios, no entanto, não param por aí. O feijão também promove efeitos positivos em outras funções do corpo. “As fibras presentes no alimento favorecem o trânsito intestinal e ajudam a manter uma microbiota equilibrada”, explica a nutricionista.

foto colorida de alimentos ao redor de um desenho de intestinoA saúde mental e a intestinal estão intimamente ligadas a alimentação

Por ter baixo índice glicêmico, o feijão contribui para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, sendo uma boa escolha para quem busca prevenir ou controlar o diabetes. “Seu consumo regular ainda pode auxiliar na redução do colesterol LDL, o chamado ‘colesterol ruim”, pontua Cibele.

O preparo ideal faz toda a diferença

Para que o feijão atue com seu máximo potencial, a forma de preparo é fundamental. “Deixar de molho ajuda a reduzir os fitatos, que podem impedir a absorção de alguns minerais”, orienta a nutricionista.

Ela também reforça a importância do cozimento correto. “Cozinhar bem os feijões é importante para eliminar substâncias potencialmente tóxicas e facilitar a digestão.”

Deixar as leguminosas de molho diminui os riscos de desconforto abdominal

Nutricionista indica deixar o feijão de molho por 8 a 12 horas, trocando a água pelo menos uma vez

Getty Images2 de 4

Deixar as leguminosas de molho diminui os riscos de desconforto abdominal

Getty Images3 de 4

Cozinhar o feijão sem deixá-lo de molho não é um processo indicado

Getty Images4 de 4

Incluir folha de louro no preparo potencializa o sabor do feijão

Getty Images

Pode comer todo dia?

Por ser um alimento que está presente no dia a dia dos brasileiros, a preocupação sobre as vantagens e desvantagens ao incluir o feijão, tanto no almoço quanto no jantar, se faz importante. Segundo a especialista, os benefícios são verificados na regularidade do consumo.

“Quando consumido diariamente, o feijão melhora a saúde intestinal, aumenta a saciedade, contribui para a manutenção de níveis saudáveis de açúcar e colesterol, além de fornecer proteínas e minerais essenciais, como ferro e zinco”, afirma Cibele Santos..

Embora seja nutritivo e benéfico, o feijão pode causar desconforto em pessoas com sensibilidade intestinal. “Feijões podem causar gases em algumas pessoas. Outro ponto de atenção está em pacientes que apresentam doenças renais em estágio avançado e precisam controlar o consumo de fósforo e potássio. Nesses casos é imprescindível o acompanhamento nutricional”, alerta a nutricionista.

