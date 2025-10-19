Grave acidente entre três veículos deixa 15 pessoas feridas no DF

Um grave acidente envolvendo um ônibus que seguia viagem para Bahia, um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos 15 pessoas feridas na BR-020, nesse sábado (18/10).
O acidente ocorreu por volta das 23h28, próximo a Planaltina (DF), no sentido de Formosa (GO).
Veja imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Frente do ônibus
Reprodução / CBMDF2 de 3
O aciente foi entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio
Reprodução / CBMDF3 de 3
Grave acidente na BR 020
Reprodução / CBMDF
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou sete viaturas para o atendimento da ocorrência, dada a gravidade da colisão.
Mais detalhes do caso:
- O ônibus transportava 31 passageiros com destino à Bahia.
- O condutor ficou preso às ferragens.
- Ele foi resgatado em estado crítico, com múltiplas fraturas.
- Depois, encaminhado ao Instituto Hospital de Base do DF.
Ao todo, 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica. Todas estavam conscientes e orientadas, com predominância de ferimentos leves.
Os bombeiros realizaram todos os protocolos de segurança no local, incluindo a estabilização dos veículos e a prevenção de novos acidentes.
As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A cena do acidente foi isolada e permanece sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o caso.