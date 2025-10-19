Grave acidente entre três veículos deixa 15 pessoas feridas no DF

Um grave acidente envolvendo um ônibus que seguia viagem para Bahia, um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos 15 pessoas feridas na BR-020, nesse sábado (18/10).

O acidente ocorreu por volta das 23h28, próximo a Planaltina (DF), no sentido de Formosa (GO).

Veja imagens:

Frente do ônibus

O aciente foi entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio

Grave acidente na BR 020

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou sete viaturas para o atendimento da ocorrência, dada a gravidade da colisão.

Mais detalhes do caso:

O ônibus transportava 31 passageiros com destino à Bahia.

O condutor ficou preso às ferragens.

Ele foi resgatado em estado crítico, com múltiplas fraturas.

Depois, encaminhado ao Instituto Hospital de Base do DF.

Ao todo, 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica. Todas estavam conscientes e orientadas, com predominância de ferimentos leves.

Os bombeiros realizaram todos os protocolos de segurança no local, incluindo a estabilização dos veículos e a prevenção de novos acidentes.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A cena do acidente foi isolada e permanece sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o caso.