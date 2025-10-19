19/10/2025
Grave acidente entre três veículos deixa 15 pessoas feridas no DF

Um grave acidente envolvendo um ônibus que seguia viagem para Bahia, um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos 15 pessoas feridas na BR-020, nesse sábado (18/10).

O acidente ocorreu por volta das 23h28, próximo a Planaltina (DF), no sentido de Formosa (GO).

Veja imagens:

3 imagensO aciente foi entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeioGrave acidente na BR 020Fechar modal.1 de 3

Frente do ônibus

Reprodução / CBMDF2 de 3

O aciente foi entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio

Reprodução / CBMDF3 de 3

Grave acidente na BR 020

Reprodução / CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou sete viaturas para o atendimento da ocorrência, dada a gravidade da colisão.

Mais detalhes do caso:

  • O ônibus transportava 31 passageiros com destino à Bahia.
  • O condutor ficou preso às ferragens.
  • Ele foi resgatado em estado crítico, com múltiplas fraturas.
  • Depois, encaminhado ao Instituto Hospital de Base do DF.

Ao todo, 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica. Todas estavam conscientes e orientadas, com predominância de ferimentos leves.

Os bombeiros realizaram todos os protocolos de segurança no local, incluindo a estabilização dos veículos e a prevenção de novos acidentes.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A cena do acidente foi isolada e permanece sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o caso.

