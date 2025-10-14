Grávida de 6 meses, Mariana Rios faz treino intenso e exibe barrigão

Mamãe fitness! Mariana Rios usou as redes sociais, nesta segunda-feira (13/10), para compartilhar sua rotina de treinos com os seguidores. A atriz, de 40 anos, está gravida de seis meses do primeiro filho, Palo, fruto de seu relacionamento com o economista Juca Diniz.

Nas imagens divulgadas no story do Instagram, Mariana surgiu usando um top e shortinho para dar destaque ao barrigão da gestação. Ela ainda realizou diversos exercícios com peso e elástico – tudo com acompanhamento de um profissional.

Mariana Rios, grávida de seis meses, com look para casamento de Lara Silva e Julinho Casares Crédito: Reprodução Instagram @marianarios Filho da atriz Mariana Rios com o economista e triatleta Juca Diniz se chamará Palo Crédito: Reprodução Instagram @marianarios Atriz Mariana Rios grávida do primeiro filho com o economista e triatleta Juca Diniz Crédito: Reprodução Instagram @marianarios Mariana Rios Reprodução/Instagram @marianarios Mariana Rios Reprodução/Instagram @marianarios

Mariana e Juca se relacionam desde 2023. Eles realizaram o sonho de aumentar a família por meio de uma fertilização in vitro. O bebê, que será chamado Palo, está com previsão de nascimento para o final do ano ou início de 2026.

Recentemente a atriz rebateu as críticas que recebe pelo nome que escolheu para o filho: Palo.“ Por que isso traz raiva? Por que você se sente no direito de falar que o filho do outro vai sofrer bullying na escola, sendo que você, adulto, já está fazendo isso na internet?”, disse em entrevista à revista Crescer.

Rios ainda refletiu sobre a onda de ódio nas redes sociais: “As crianças são o reflexo de seus pais e da criação que recebem dentro de casa. Elas refletem o repertório que ouvem dos pais e lançam na escola, na rua, no pátio do prédio. Então, quando vi aquele tanto de comentários com um sentimento perverso, de baixo nível, me deixou muito triste de ver como as pessoas estão perdidas e sem um rumo de felicidade na vida”.

A artista ressaltou que a escolha do nome Palo tem um significado especial. “Não foi escolhido agora. Desde o primeiro dia em que João e eu estamos juntos, falamos nesse nome. É algo que cresceu com a gente, e é uma escolha muito pessoal”, declarou.