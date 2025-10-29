Grávida de oito meses, Camila Queiroz abre álbum com bastidores de desfile

Grávida de oito meses, Camila Queiroz compartilhou registros dos bastidores de um desfile do qual participou recentemente. A atriz espera a primeira filha de Klebber Toledo, com quem é casada desde 2018. No álbum publicado no Instagram, rede social em que é seguida por mais de 21,6 milhões de pessoas, a atriz posou sorridente e com o barrigão à mostra.

Na última terça (28/10), Klebber já havia se derretido pela esposa nas redes sociais ao postar um vídeo dela na passarela. “Que loucura ver vocês duas desfilando! E que mulher fantástica. Como você pode estar tão linda? Não me canso de te olhar, que orgulho. Amo vocês”, escreveu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz Voltar

Próximo

O nome da bebê já foi escolhido pelo casal, mas ainda é um mistério. Em entrevista para a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Camila falou do assunto. “Essa é uma decisão que a gente não tomou. Assim como foi para revelar o sexo dela, a gente age muito pelo nosso coração, tipo: ‘Ah, o que você acha de ser hoje?’. Então, o sexo dela a gente revelou no nosso aniversário de casamento [25/8], mas não foi planejado, não”, contou, reforçando que aguarda o momento certo.