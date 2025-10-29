29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Grávida de oito meses, Camila Queiroz abre álbum com bastidores de desfile

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gravida-de-oito-meses,-camila-queiroz-abre-album-com-bastidores-de-desfile

Grávida de oito meses, Camila Queiroz compartilhou registros dos bastidores de um desfile do qual participou recentemente. A atriz espera a primeira filha de Klebber Toledo, com quem é casada desde 2018. No álbum publicado no Instagram, rede social em que é seguida por mais de 21,6 milhões de pessoas, a atriz posou sorridente e com o barrigão à mostra.

Na última terça (28/10), Klebber já havia se derretido pela esposa nas redes sociais ao postar um vídeo dela na passarela. “Que loucura ver vocês duas desfilando! E que mulher fantástica. Como você pode estar tão linda? Não me canso de te olhar, que orgulho. Amo vocês”, escreveu.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Crédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz
Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma meninaCrédito: Reprodução Instagram @camilaqueiroz

Leia Também

O nome da bebê já foi escolhido pelo casal, mas ainda é um mistério. Em entrevista para a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Camila falou do assunto. “Essa é uma decisão que a gente não tomou. Assim como foi para revelar o sexo dela, a gente age muito pelo nosso coração, tipo: ‘Ah, o que você acha de ser hoje?’. Então, o sexo dela a gente revelou no nosso aniversário de casamento [25/8], mas não foi planejado, não”, contou, reforçando que aguarda o momento certo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost