Grávida é atacada e agredida pelo companheiro em acampamento no DF

Escrito por Metrópoles
Uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro na noite desta segunda-feira (28), em Sobradinho, nas proximidades do acampamento Dorothy. O caso foi atendido por policiais militares do 13º Batalhão.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima, que vive em situação de rua, apresentava escoriações pelo corpo e relatou ter sido atacada durante uma discussão. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a gestante ao Hospital Regional de Sobradinho.

O agressor, que também está em situação de rua, fugiu antes da chegada dos militares e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.

