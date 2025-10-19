Grávida, Key Alves revela se a filha Rosamaria nascerá nos EUA e como será o parto

Grávida de quase 7 meses, Key Alves espera ansiosa e animada por sua primeira filha, Rosamaria, ao lado do namorado, o cantor Bruno Rosa. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a jogadora de vôlei e ex-BBB abriu seu coração sobre os preparativos para o parto, os sonhos para a maternidade e os sentimentos que essa fase tão especial tem despertado.

Para Key, cada momento desta gestação tem sido repleto de descobertas e emoções intensas. “A ansiedade ainda bate de vez em quando, claro, é normal. Mas o clima agora é bem mais calmo, focado nos preparativos e em curtir esses últimos meses da gestação. No começo eu estava cheia de dúvidas e aquela sensação de ‘será que estou pronta?’. Mas agora, o tempo parece que passou rápido e estou focada no que realmente importa: a chegada da minha filha”, contou.

O nome da pequena, Rosamaria, já estava no coração do casal desde o início do relacionamento, e ela explicou a escolha. “Já sabíamos que seria esse, porque é uma homenagem ao Bruno. O ‘Rosa’ vem do sobrenome dele, então foi uma forma de trazê-lo ainda mais para esse momento tão importante da nossa vida. E a parte ‘Maria’ também é uma homenagem, já que acreditamos muito em Deus”, disse.

Sobre as críticas que recebeu sobre o quarto da bebê, a jogadora revela a prioridade que têm em mente: amor e cuidado. “Estou bem tranquila com isso. Cada um tem sua opinião, mas o que importa mesmo é que o quarto dela está cheio de amor e carinho. Eu e o Bruno decidimos deixar tudo mais neutro, porque, no final, não é a cor que faz a diferença, e sim a energia que colocamos em cada detalhe. Estamos felizes com nossas escolhas.”

Escolha do país e preferência do tipo de parto

Key contou ainda que tem preferência pelo tipo de parto, mas mantém o foco na segurança e no bem-estar da filha. “Provavelmente será cesárea, acho que me sinto mais confiante e também por conta da agenda do Bruno. Mas vamos esperar o tempo da Rosamaria; o mais importante é que tudo aconteça da melhor forma possível para mim e para ela.”

Apesar de ter vivido por muito tempo nos Estados Unidos, a decisão foi trazer a bebê para o Brasil. “A bebê vai nascer aqui, pertinho da nossa família e de todo o apoio que temos. A ideia é ficar mais próximos da nossa base. A família é super importante nesse momento, e quero contar com todo o carinho e suporte deles quando a Rosamaria chegar.”

A maternidade transforma

A futura mamãe revelou se a maternidade a mudou de alguma forma: “A maternidade me trouxe uma nova perspectiva de vida. A Key como mãe é carinhosa, preocupada, mas também tranquila. Sempre busquei equilíbrio, e ser mãe está me ajudando a entender ainda mais o que é viver com leveza. A mudança é real: a prioridade agora é outra. Me sinto mais centrada, mais forte, mas também mais sensível e com um coração ainda maior”.

Sobre o sonho de formar uma família, Key afirma: “Sim! Sempre sonhamos com isso, mas esse momento chegou quando tinha que ser. Estou muito feliz de viver isso agora e, principalmente, com o Bruno ao meu lado. Sempre quisemos muito isso, então agora que estamos nessa fase, só temos gratidão por poder viver esse sonho.