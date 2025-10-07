07/10/2025
Grávida, Maíra Cardi explica motivo da vacinação da família antes da chegada da bebê

Grávida, Maíra Cardi decidiu que familiares e amigos deveriam se vacinar como forma de proteger Eloá, sua filha com Thiago Nigro, que deve nascer ainda neste mês de outubro. A influenciadora adotou a técnica do “casulo”, que consiste em permitir o contato do bebê apenas com pessoas vacinadas, garantindo uma camada extra de proteção. Segundo ela, a vacina mais importante é a dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

A decisão não é recente. Há alguns meses, Maíra já havia revelado que tomaria essa medida, e na última segunda-feira (6/10) publicou um vídeo mostrando o momento em que convocou todos, filhos, amigos, funcionários e pessoas próximas, para se vacinarem antes de visitar Eloá.

Ela introduziu o assunto explicando o motivo da escolha. “Dia de vacinar todo mundo aqui em casa e no escritório. Espera que eu explico. Você já ouviu falar de uma técnica que chama casulo vacinal? Não é nova, foi inventada há muito tempo, mas agora está super em alta por causa da coqueluche, entre outras doenças que os bebês estão morrendo disso, infelizmente.”, iniciou.

“Algumas doenças, elas matam, principalmente em bebês pequenos, e agora os médicos estão adquirindo essa técnica, que não é nova, mas está sendo usada, que chama ‘casulo’. Então a gente aplica a vacina em todas as pessoas que vão conviver com o bebê, familiares, enfim, quem quiser conviver, e dessa maneira o bebê fica longe desse perigo. E aí eu fiz isso, tanto aqui no pessoal de casa que queria conviver com o bebê, quanto no pessoal lá do meu escritório”, continuou.

Depois de mostrar o momento em que cada um se vacinou, Maíra contou que durante a renovação de votos o mesmo serviço seria oferecido para que os amigos também se vacinassem. “Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam casulo na casa de vocês também pra ficar todo mundo prevenido e o bebê andar de lá pra cá, de cá pra lá.”

